学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 努力推动新时代检察工作高质量发展

习近平总书记“七一”重要讲话全方位展现了中国共产党波澜壮阔的百年历程，为全面建设社会主义现代化国家指明了前进方向，是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命的政治宣言，是我们党团结带领人民以史为鉴、开创未来的行动指南。作为检察机关，要勇担使命，干事创业，努力推动新时代检察工作高质量发展。

习近平总书记“七一”重要讲话全方位展现了中国共产党波澜壮阔的百年历程，为全面建设社会主义现代化国家指明了前进方向，是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命的政治宣言，是我们党团结带领人民以史为鉴、开创未来的行动指南。作为检察机关，要勇担使命，干事创业，努力推动新时代检察工作高质量发展。

一是要进一步提高政治站位，更加坚定地坚持党对检察工作的绝对领导，更加自觉的做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者和坚强捍卫者，切实把践行“两个维护”体现在思想上、贯彻于工作中、落实到行动上。要把学习习近平总书记“七一”重要讲话同学习习近平总书记系列重要讲话精神结合起来，深刻理解其精髓要义，进一步增强“四个意识”。把学习习近平总书记“七一”重要讲话同学习党史、中华人民共和国史等结合起来，进一步坚定“四个自信”。

二是要深刻领悟并继承发扬伟大建党精神。伟大建党精神是支撑我们坚定共产主义理想、中国特色社会主义信念和实现中华民族伟大复兴中国梦信心的强大精神支柱，是激励我们践行党的根本宗旨、担当新时代政法工作职责使命的强大精神动力。要努力继承发扬伟大建党精神，牢记“九个必须”，用实际行动践行党的纲领，坚持干事创业、拼搏奉献，在平凡的岗位干出不平凡的业绩。

三是要更加坚定站稳人民立场，牢记“江山就是人民、人民就是江山”，用心用情办好民生实事。始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，践行以人民为中心的发展思想，时刻把群众的安全、冷暖和利益放在心上，认真把群众工作做实、做细，让群众真切感受到党的温暖，感受到检察机关的关怀。要强化公仆意识，在为民服务的基础上，多接触和了解群众，做群众的知心人，努力为群众办实事、办好事。(老城区人民检察院 王奕歌)②