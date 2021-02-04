唱好“三农”重头戏 助推乡村振兴路

习近平总书记在中央农村工作会议上强调，“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移。”农为邦本，本固邦宁。站在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军历史关口，守好“三农”基石，扛起全面推进乡村振兴的大旗，是实现农业农村现代化，让广大农民过上更加美好生活的历史使命。

习近平总书记在中央农村工作会议上强调，“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移。”农为邦本，本固邦宁。站在开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军历史关口，守好“三农”基石，扛起全面推进乡村振兴的大旗，是实现农业农村现代化，让广大农民过上更加美好生活的历史使命。

2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即2021年中央一号文件发布，诸多惠农大礼包，为农业稳步发展打下坚实基础，为乡村振兴注入强大能量。近年来，从乡村振兴制度框架基本形成，到农村人居环境整治三年行动基本完成，再到农村公共服务水平不断提升。可以说，乡村振兴已实现良好开局，正待全面推开。

加快农村产业融合，守牢乡村振兴“压舱石”。实现“产业兴旺”是推动乡村振兴的重点，以产业发展为牵引，能为更好巩固拓展脱贫攻坚成果提供助力。加快推动乡村一二三产业融合发展，是实现“产业兴旺”的关键。对此，需要我们不断推进农业供给侧结构性改革，加快推进农业农村现代化体系建设，增强农业综合生产能力；加快农业技术推广和广泛运用，促进绿色农业、生态农业、有机农业的发展，推动农业从以产量为导向朝着以质量为导向转变；促进休闲农业和乡村旅游品质升级；健全乡村社会化服务体系，打造标准高、服务优、作用强的公共服务平台等。特别是要持续发展壮大扶贫产业，继续加强已脱贫地区产业发展的基础设施建设，拓展销售渠道，创新流通方式，补上技术、设施、营销等方面的短板，促进产业提档升级。

提升生态环境质量，稳住乡村振兴“基本盘”。良好生态环境是农村的最大优势。“十三五”时期，我们打响了农业面源污染防治攻坚战，针对化肥、农药、秸秆、农膜等采取了一系列硬措施，取得了显著成效。下一阶段，我们需不断加强农村生态文明建设，树立绿水青山就是金山银山的理念，保持战略定力，摒弃急功近利思想，久久为功、循序渐进，实现保护生态环境和发展经济的有机统一。要健全农村生态文明建设配套制度，严守生态红线，推进农村污染防治、源头治理和生态功能修复。同时，合理规划村庄布局，保护传统村落和乡村特色风貌，为更好推动乡村发展不断拓展空间。

加强精神文明建设，注入乡村振兴“强心剂”。乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。要切实加强农村思想道德建设，采取符合农村特点、农民群众喜闻乐见的有效方式，推动社会主义核心价值观融入农村，提振农民群众精气神。要扎实开展形式多样的群众文化活动，建立乡村公共文化服务体系，深入推进文化下乡，广泛开展群众乐于参与、便于参与的文体活动，孕育农村社会好风尚。要广泛普及科学知识，推进农村移风易俗，深化文明村镇和文明家庭创建，旗帜鲜明地反对各种不良风气和陈规陋习，引导形成积极向上的社会风气，大力培育新时代中国特色社会主义乡村文明。

重视人才队伍培养，装上乡村振兴“助推器”。乡村振兴，关键在人、关键在干。要建设一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍，选派一批优秀干部到乡村振兴一线岗位，把乡村振兴作为培养锻炼干部的广阔舞台，对在艰苦地区、关键岗位工作表现突出的干部要优先重用。新发展阶段“三农”工作更加复杂，新情况新问题很多，要求很高。各级干部要加强理论学习和调查研究，增强做好“三农”工作的本领。人才振兴是乡村振兴的基础，要创新乡村人才工作体制机制，充分激发乡村现有人才活力，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。要广泛依靠农民、教育引导农民、组织带动农民，激发广大农民群众积极性、主动性、创造性，投身乡村振兴，建设美好家园。

老牛亦解韶光贵，不待扬鞭自奋蹄。“十四五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的开局起步期，也是全面推进乡村振兴战略的关键期。新征程不可能一帆风顺，难免会遇到诸多困难和挑战。加强党对“三农”工作的全面领导，举全党全社会之力推动乡村振兴，加快农村产业融合、提升生态环境质量、加强精神文明建设、重视人才队伍培养，就一定能谱写新时代乡村全面振兴新篇章，为实现中华民族伟大复兴奠定坚实基础。(孟津区平乐镇 殷潘丹宁)