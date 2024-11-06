学习各地先进经验 创新工作方式方法 高标准助力现代化洛阳建设

3日至5日，市人大常委会主任李保国带队先后到徐州市、青岛市，围绕产业集群发展、文旅深度融合、人大作用发挥、特色餐饮打造等主题，进行考察学习。

3日至5日，市人大常委会主任李保国带队先后到徐州市、青岛市，围绕产业集群发展、文旅深度融合、人大作用发挥、特色餐饮打造等主题，进行考察学习。

徐州市人大常委会主任王安顺、副主任赵立群，青岛市人大常委会副主任李红兵等参加相关活动。洛阳市人大常委会副主任徐新、李书杰一同前往考察。

在徐州期间，考察组先后到徐工挖掘机械有限公司、维维食品饮料股份有限公司，实地感受徐州产业集群发展活力。在徐州博物馆、文庙街区、回龙窝历史文化街区，察看了解当地文旅产业发展成效、打造特色餐饮经验做法。李保国对徐州经济社会高质量发展成效表示充分肯定。他说，希望两地人大以此次考察交流为契机，在产业发展、文旅文创、特色餐饮打造等领域互学互鉴，共同迈向高质量发展之路。

在青岛期间，考察组到市南区湛山街道湛山社区人大代表联络站、青岛啤酒博物馆、中山路历史文化街区等地，实地察看了解人大代表履职平台建设、驻站代表联系服务群众和推进基层自治、特色街区打造等情况。李保国指出，青岛人大创新开展“代表为群众办实事”等履职活动及“人大代表随手拍”等主题活动，充分发挥代表作用，把“微小事”办好办实，让代表履职更方便、群众更满意。他强调，要充分学习先进经验，创新人大监督和代表工作机制，实时便捷倾听群众诉求，更快更好解决群众急难愁盼。要强化创新意识、有解思维，最大限度汇聚人大工作合力，推动各项工作更贴实际、更合民意、更管用有效。要深挖洛阳特色资源禀赋，创新制作技艺技法，推动餐饮品牌化、产业化，带动“洛阳味道”进家庭、进校园、进食堂、进景区、进酒店，助推文旅产业深度融合，高标准助力现代化洛阳建设。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）