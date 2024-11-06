“锦绣华冠——中国三大名锦文化展”在隋唐大运河文化博物馆开展

6日，由洛阳隋唐大运河文化博物馆与苏州丝绸博物馆联合主办的“锦绣华冠——中国三大名锦文化展”在隋唐大运河文化博物馆二楼临展厅开展。

6日，由洛阳隋唐大运河文化博物馆与苏州丝绸博物馆联合主办的“锦绣华冠——中国三大名锦文化展”在隋唐大运河文化博物馆二楼临展厅开展。

中国丝绸以其精湛的工艺、绚丽的色彩、丰富的文化内涵享誉世界，蜀锦、宋锦、云锦三大名锦是其中翘楚，代表着中国古代丝织技艺的最高成就。

此次展览不仅是蜀锦、宋锦、云锦的精品力作在洛阳的首次集中亮相，也是洛阳隋唐大运河文化博物馆配合第42届中国洛阳牡丹文化节推出的重磅展览。展览汇集了苏州丝绸博物馆馆藏的73件展品，还通过图文、影像等多种形式，深入解读其历史渊源、工艺特点和艺术价值，力求为观众呈现一场视觉与文化的盛宴，让大家感受古代织造技艺的精妙绝伦和跨越千年不衰的国风审美。

洛阳隋唐大运河文化博物馆相关负责人说，洛阳作为隋唐大运河的中心城市，自古以来就是丝绸之路上重要的交通枢纽和文化交流中心。隋唐大运河文化博物馆建成开放近三年来，逐步形成了以运河、丝路交会城市为依托的办展思路，重点沿运河、沿丝路扩展，引进相关城市博物馆的文物和非遗展览，呈现洛阳这座城市融会贯通、海纳百川的城市气质，也让观众能够近距离感受全国各地独具特色的文化风貌。

展览将持续至6月8日。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)