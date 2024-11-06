江凌调研重点民生实事项目推进工作

3月6日，市委书记江凌到伊滨区、洛龙区调研教育、养老、医疗卫生等重点民生实事项目推进工作，强调要坚持以人民为中心，加大保障和改善民生力度，创新思维理念和运营模式，扎实办好群众可感可及的民生实事，稳步提高公共服务和社会保障水平，不断增强群众获得感幸福感安全感。

江凌在调研重点民生实事项目推进工作时强调

加大保障和改善民生力度

增强群众获得感幸福感安全感

3月6日，市委书记江凌到伊滨区、洛龙区调研教育、养老、医疗卫生等重点民生实事项目推进工作，强调要坚持以人民为中心，加大保障和改善民生力度，创新思维理念和运营模式，扎实办好群众可感可及的民生实事，稳步提高公共服务和社会保障水平，不断增强群众获得感幸福感安全感。

近年，我市持续推进教育资源优化布局，在迁建一批现代化高中的基础上，对腾退校园进行改造提升，补齐义务教育短板。伊滨区诸葛中学整体迁入原洛阳八高伊滨校区后，办学条件大幅提升。江凌走进校园、餐厅、宿舍，察看设施环境，了解教育改革推进情况，叮嘱学校坚持以学生为中心，丰富校园文化，注重美学熏陶，营造温馨环境，在潜移默化中引导学生塑造健全人格，实现德智体美劳全面发展；深化教育综合改革，充分调动教师积极性，善用人工智能技术提升课堂教学质量，努力办好人民满意的教育。

伊滨区枫叶路小学家长驿站融合了家长接送休息、家校信息交流、家庭教育分享等功能，成为促进家校共育的重要平台。江凌对家长驿站建设运营模式给予肯定，指出要积极推广伊滨区经验做法，以家长驿站为载体，健全家校沟通联系机制，做好家庭教育指导服务，形成家校社协同育人合力。伊滨区诸葛镇陈沟社区小学是农村小规模教学点。江凌来到学校，了解办学情况和撤并计划，指出要顺应城镇化发展新趋势和群众对优质教育的新期待，科学布局教育资源，有序推进小规模学校和教学点撤并，让农村孩子接受更好的教育。

伊滨区光武街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健于一体的综合性医疗机构。“基本药品配备够不够，公共卫生服务有哪些，医护人员待遇怎么样？”江凌问得非常详细，指出要完善区域医疗卫生服务体系，做强基层社区卫生服务中心，优化医疗队伍结构，以公益性为导向深化薪酬制度改革，为群众提供就近就便的优质卫生健康服务。

养老服务是保障和改善民生的重要任务。洛龙区安乐街道敬老院转型为区域养老服务中心，引入专业养老机构，有效满足了辖区特困人员集中供养和周边普惠养老服务需求。江凌详细了解运营模式、服务内容和收费标准，指出要积极推动公办养老机构社会化运营，在做好兜底保障基础上，向社会开放空余床位，扩大普惠养老服务。在定鼎门街道宜人坊综合养老服务中心，江凌与入住老人亲切交流。看到老人在这里吃得好、住得暖、精神好，他很高兴，指出要鼓励社会力量新建或改扩建养老服务设施，支持通过公建民营等方式扩大优质机构养老服务供给，着力推动专业化服务向居家和社区延伸，更好满足老年人多层次多样化养老服务需求。

洛龙区古城街道英才社区邻里中心一站式汇聚了丰富多样的公共服务功能。江凌走进弘宝森林托幼园、社区健身中心、便民服务中心等场所，察看服务功能布局，指出要高水平建设成熟社区，持续完善邻里中心、养老中心、健身中心、健康中心和市集“4+1”社区服务体系，让群众在家门口享受更加优质的公共服务。江凌还到高尔夫花园社区察看基层治理情况，指出要坚持党建引领基层高效能治理，从群众需求出发，做实“红色物业”，着力提升服务质量和治理水平，不断提高群众幸福感和满意度。

王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)