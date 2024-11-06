全国人大代表，中信重工党委书记、董事长武汉琦：以自主可控核心技术 筑牢制造业“国之重器”根基

“我国发展新质生产力，从制造大国向制造强国迈进，必须突破卡脖子技术，发展国产工业操作系统、高端工业控制器，筑牢相关领域产业链、供应链的安全基石。”今年全国两会期间，全国人大代表，中信重工党委书记、董事长武汉琦，就我国高端装备制造领域核心技术突破提出系统性建议。

“我国发展新质生产力，从制造大国向制造强国迈进，必须突破卡脖子技术，发展国产工业操作系统、高端工业控制器，筑牢相关领域产业链、供应链的安全基石。”今年全国两会期间，全国人大代表，中信重工党委书记、董事长武汉琦，就我国高端装备制造领域核心技术突破提出系统性建议。

数据显示，我国制造业虽然占据全球30%的份额，但95%的工业操作系统、70%的高端控制器依赖进口。这种“空心化”发展模式带来的安全隐患，在近年国际局势变化中尤为凸显。“党的二十大提出制造强国目标，要加快实现科技自立自强，提高关键技术的自主可控水平。我们必须把工业控制系统‘命门’掌握在自己手中。”武汉琦说。

针对核心技术“单点突破难、系统集成弱”的痛点，武汉琦提出“三链协同”的发展建议：强化政策链牵引作用，建议设立国家专项基金，依据企业研发投入占比实施梯度奖补；夯实技术链基础，推动建立“芯片—操作系统—应用”联合实验室，攻关工业协议通信、实时控制算法等共性技术；完善人才链保障，建议在高校开设工业控制系统交叉学科，实施“工程师红利”培育计划。

在中信重工的智能制造车间，这种协同效应已初步显现。搭载国产控制系统的矿用机器人集群，正以毫秒级响应完成复杂巷道作业；基于自主OS的数控机床，将加工精度提升至国际先进水平。

武汉琦还建议，面对全球工业智能化浪潮，要把握住边缘计算、数字孪生等新技术机遇，加快形成开放、高效的国产工业操作系统新生态，实现工业智能化控制系统“能用”“好用”。

他表示，已站在智能制造新风口的中信重工，将持续突破高端控制技术，用自主创新的“中国芯”驱动“中国智造”，为制造强国建设贡献“洛阳重装力量”。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 黄政伟）