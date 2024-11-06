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洛平：“让患者在家门口把病治好”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.03.07 08:31
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　　“让患者在家门口把病治好，不用跋山涉水，不用重复检查，不用操心医保报销。”今年全国两会期间，全国政协委员、安徽医科大学校长翁建平积极建言，推动优质医疗服务向群众身边延伸。作为国家区域医疗中心项目的参与者，他建议增设技术输出贡献的综合考核指标，最大限度地把人才留下来。

　　病有所医，更要病有良医。建设国家区域医疗中心，是国家推动优质医疗资源扩容下沉的重大部署。截至目前，全国已有125个国家区域医疗中心建设项目落地实施。当患者们拎着一大袋胶片跨省就医时，国家区域医疗中心的落地，回应了老百姓对家门口看好病的期盼，也给城市医疗能级跃升带来机遇。

　　机会稍纵即逝，抓住了就是机遇。近年来，我市抢抓国家区域医疗中心发展机遇，汇聚了一批“国家队”医疗资源。随着呼吸、脑病、中医骨伤科等国家区域医疗中心的逐一落地，我们看到的不仅是医疗品质的升级，还有医疗版图的重构，更触摸到破解“看病难”的发展温度。比如，西交大二附院洛阳医院伊滨院区近日试运营，其开设了呼吸与危重症医学科、神经内科等疑难罕见病门诊，在家门口就能挂专家号，省时省钱更省心，有网友留言“等不及，要预约抢号”。

　　城市提升能级，医疗是基础。比如，西交大二附院联手市中心医院，开展疑难危重症技术攻关，从首个内科胸腔镜技术到小肠镜技术填补豫西地区空白，再到骨科机器人脊柱微创手术迈进机器人手术时代，20余项医疗技术填补洛阳乃至全省空白。这些重大突破，不仅让洛阳医疗水平上台阶，给患者带来了实实在在的获得感，而且对洛阳周边有辐射力，对集聚人口也是一种吸引力。

　　当然，建设国家区域医疗中心是一项系统工程，仍面临诸多挑战。比如，大部分专家可能不会长久驻留，如何借此契机，请外来专家留在洛阳？如何让洛阳的医生快速成长，打造一支“带不走”的医疗队伍，由技术“输血”向“造血”转变？这些都需要有关各方加大改革创新力度，加快完善国家区域医疗中心管理体制、运行机制和绩效考核评价机制，用更多“人才活水”浇灌医疗“均衡之花”，在河洛大地写下“健康中国”的生动注脚。（洛平）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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