气温越来越高 春日踏青赏景正当时

刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。
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刚刚，洛阳气象微信公众号发布消息，根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，气温缓慢回升。
具体预报：
今天夜里：多云转阴天。
7日(周五)：多云转晴天，气温3℃～14℃。
8日(周六)：晴天到多云，气温3℃～16℃。
9日(周日)：多云，气温4℃～17℃。
10日(周一)：多云，气温4℃～17℃。
11日(周二)：多云间晴天，气温5℃～20℃。
12日(周三)：多云，气温6℃～18℃。
13日(周四)：阴天间多云，气温5℃～16℃。⑥
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