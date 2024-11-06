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金银首饰被误丢垃圾桶 拾荒老人以为是废铜烂铁
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.07 12:04
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　　近日，洛阳一名金店店主误将包有金银首饰的报纸丢进了垃圾桶，拾荒老人捡到后以为是废铜烂铁……

　　李孟娇是洛阳市公安局孟津分局城关派出所民警，前几天，她接到辖区群众焦先生的报警求助。焦先生说，他经营着一家金银首饰店，当天早上，他误将包有首饰的报纸丢进垃圾桶后离开。当他回过神时，立即折回寻找，但为时已晚，报纸不见了。随后，他调取附近监控发现，报纸被一位老先生捡走。

　　李孟娇说，焦先生丢失的金银首饰一共有20多件，价值1万余元。他们调取小区监控确认，捡到报纸的老先生并未离开小区，推断老人为本小区居民。于是，他们开始在小区走访，试图找到老人。“很快找到了这位老人，对方将包有金银首饰的报纸归还给了焦先生。”李孟娇说。

　　焦先生对首饰进行了清点，发现少了几件。面对此情况，老人一脸无辜地，他说，打开报纸后以为是些废铜烂铁，直接放在了存放废品的地下车库，自己并未私藏。

　　随后，李孟娇与同事来到地下车库，在废品堆里进行搜寻，并在地上找到一件银首饰，归还给了焦先生。“我们已经帮助焦先生将损失降到了最低，焦先生对此表示满意。”李孟娇说。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 杨玉洁 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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