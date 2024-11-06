@洛阳人：直播间“套路”揭秘！

随着网络媒体的火热，各大平台的直播间不仅售卖商品，还推出了各类“网络运营课程”，声称几节课就能学会赚钱技巧。在主播们感染力极强的“话术”下，不少消费者冲动下单。6日，洛阳市市场监管局12315指挥中心工作人员走进瀍河区塔湾街道瀍河片区邻里中心，结合受理的案例向居民们讲解直播间容易遇到的消费陷阱，维护自身权益。

随着网络媒体的火热，各大平台的直播间不仅售卖商品，还推出了各类“网络运营课程”，声称几节课就能学会赚钱技巧。在主播们感染力极强的“话术”下，不少消费者冲动下单。6日，洛阳市市场监管局12315指挥中心工作人员走进瀍河区塔湾街道瀍河片区邻里中心，结合受理的案例向居民们讲解直播间容易遇到的消费陷阱，维护自身权益。

案例重现一：商品参差不齐，甚至是假冒伪劣商品

2月18日，内蒙古自治区的贾女士通过某直播间看到商家在售卖一款翡翠手链，由于对方展示了“质检报告”，贾女士深信不疑并立刻下单购买。可是到货后，贾女士发现这款翡翠手链不仅没有附带质检报告，外观也和主播的宣传差距过大，手感类似于普通玻璃。贾女士联系商家退货，对方直接将其拉黑。贾女士联系直播间所在平台的客服，根据客服提供的商家经营地址得知其为洛阳市涧西区一百货经营部。于是，贾女士便向洛阳市场监管部门反映，市场监管部门经核查发现，该经营地址为伪造，此处并没有售卖翡翠手链的商家。

案例重现二：加入“重点项目”挣大钱，结果上当受骗

2月8日，市民刘先生偶然进入一个直播间，主播称自己有“重点项目”和团队，加入团队后“普通人也能挣大钱”。刘先生空闲时间比较多，便加入了直播间群聊。之后，主播给刘先生发来一个链接，要求他缴纳订金299元即可获取“闲置电商挣钱”课程，刘先生付款后，系统又要求他付清尾款才能观看完整课件。刘先生再次付钱，系统又提示下载App，通过App和“助理”联系……此时，刘先生已经共计付款3988元。刘先生意识到上当受骗，要求对方退款被拒。刘先生查询对方的收款账户名，发现对方是某文化传媒有限公司，便向市场监管部门投诉，目前正在处理中。

执法人员提醒

消费者浏览直播间时，遇到主播售卖商品一定要按需购买，千万不要冲动购物，更不要听到主播的介绍就想下单，要先点开商家的详情页面，查看其营业执照等主体资质信息，下单交易时要截图保留交易信息。如果商家提出点击其他链接或登录其他网站交易，或是通过微信私下交易，消费者可以直接拒绝。遇到纠纷和商家协商不了，可以向购物平台的客服进行投诉，也可以向商家所在地或平台所在地的市场监管部门反映。另外，建议消费者尽量选择包含运费险的商品，一旦发生退货可以节省运费。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)