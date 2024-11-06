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洛阳入选“城市必打卡榜”前10名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.06 23:28
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　　日前，大众点评发布2025年“必玩榜”，洛阳市入选“城市必打卡榜”前10名，中国国花园入选“当季必体验榜”。

　　据悉，大众点评首次划分“城市必打卡榜”“当季必体验榜”两个子榜单，打造地理时令出游“双参考系”。“城市必打卡榜”聚焦城市初体验场景，共有204座城市1265个游玩地上榜。其中，洛阳上榜游玩地数量共15个，成为榜单前10名城市。资料显示，龙门石窟、白马寺、洛阳博物馆等景点连续多年上榜，隋唐洛阳城九洲池首次上榜。

　　“当季必体验榜”甄选全国时令差异化玩法，首发春季榜包含赏花踏青、春日观鸟、田园风光、户外徒步四大主题，共评选出32个游玩地。其中，中国国花园上榜赏花主题，为全国游客春季赏花提供好去处。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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