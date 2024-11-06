洛阳市委党校春季学期主体班开班

昨日，市委党校(洛阳行政学院)2025年春季学期第一批主体班开学。市委副书记、政法委书记张玉杰作开班动员，并围绕“我市文旅产业发展现状与经验、问题及原因、未来及对策”作专题辅导报告。

昨日，市委党校(洛阳行政学院)2025年春季学期第一批主体班开学。市委副书记、政法委书记张玉杰作开班动员，并围绕“我市文旅产业发展现状与经验、问题及原因、未来及对策”作专题辅导报告。

张玉杰强调，今年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年，洛阳发展已进入厚积薄发、转型跨越、倍增崛起的关键阶段，尤其需要广大党员干部担当作为、奋勇争先，为现代化洛阳建设作出更多贡献。广大学员要提升政治修养，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断拓宽视野格局、丰富知识储备，以出彩工作助力现代化洛阳建设。要扛牢责任担当，聚焦市委中心大局，坚持干字当头、事不避难，积极发挥青年干部力量，忠诚履职、担当作为，努力造福人民群众。要锤炼过硬能力作风，以时不我待的责任感、只争朝夕的紧迫感，抓住大事要事紧抓快办，不断提升工作质效。要自觉将纪律要求内化于心、外践于行，在严守纪律规矩中走好人生路，为现代化洛阳建设贡献力量。

张玉杰指出，近年来，我市深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的鲜明特征，在做强城市旅游、打好古都历史文化牌、深化文商旅融合发展、激活年轻化消费等方面推出一系列经验举措，有效保持了文旅消费热度。要紧盯短板弱项，持续做优场景、做强演绎、做奇节会、做特街区、做新视频、做活交通、做好环境、做实改革，让全市文旅资源“活”起来、业态“多”起来、消费“热”起来，为现代化洛阳建设注入强劲动能。

本批主体班共3个班，分别为县处级干部进修一班、第六十四期中青班、乡科级干部进修班，共有134名学员参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）