公示！洛阳华夏历史文明传承创新产业园最新消息

昨日，洛阳市自然资源和规划局官网发布公示，事关洛阳华夏历史文明传承创新产业园。
昨日，洛阳市自然资源和规划局官网发布公示，事关洛阳华夏历史文明传承创新产业园。
昨日，洛阳市自然资源和规划局官网发布公示，内容如下：
洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目位于洛阳市伊滨产业集聚区西至孝文大道、东至光武大道，北至龙顾路、南至南山大道。
总用地面积204023.66平方米，总建筑面积21657.50平方米。
机动车停车位158个，非机动车停车位282个。
项目建设内容包括：峡谷漂流、石窟魔影、故国神游、女娲补天、无动力组团等。
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