精度1微米！洛阳开创车桥工艺比肩国际先进

乍暖还寒的季节，走进洛阳市孟津区麻屯镇，洛阳开创车桥有限公司现代化智能驱动车桥项目恒温质检室四季如春。一台高精度三坐标测量仪上，闪着银光的探测钢针正沿着车桥边缘游走。传统印象中“傻大笨粗”的车桥，在这里俨然成为“高精尖新”的“艺术品”。

窗外寒风阵阵，窗内暖意融融。

乍暖还寒的季节，走进洛阳市孟津区麻屯镇，洛阳开创车桥有限公司现代化智能驱动车桥项目恒温质检室四季如春。一台高精度三坐标测量仪上，闪着银光的探测钢针正沿着车桥边缘游走。传统印象中“傻大笨粗”的车桥，在这里俨然成为“高精尖新”的“艺术品”。

“尺寸精度为1微米，远高于10微米的行业平均水平。”望着屏幕上车桥尺寸“数字画像”，质检员顾丽青目光柔和，“每一个产品都像自己的孩子，‘样貌’容不得半点瑕疵。”

这个去年年底刚刚投产的新建项目，面积、产能足足是老厂区的5倍！“精益求精的数智化工艺，恰是我们扩产的底气所在。”总经理吴辰一语中的。

据了解，“能用但不耐用”，一度是市场对国产农用、工程机械的刻板印象。加工精度不够，装配工艺不严谨，长期困扰中国农机行业转型升级。

作为一家专注车桥机械研发、设计、生产的科技型企业，开创车桥公司去年依托该项目引进驱动车桥自动装配线、柔性加工线和机械自动涂装线等，以数智化为国产车桥破局。

走进总装线，传输系统在整个车间蜿蜒。载着车桥半成品的托盘，随着节拍脉动被精准输送至各个加工工位。