暖！洛阳3000余名环卫女工收到节日礼物

3月7日上午，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心联合爱心企业，开展“致敬城市美容师 情暖巾帼环卫人”活动，为3000余名一线环卫女职工送去节日礼物和祝福。

3月7日上午，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心联合爱心企业，开展“致敬城市美容师 情暖巾帼环卫人”活动，为3000余名一线环卫女职工送去节日礼物和祝福。 3月7日上午，洛阳市城市管理局环境卫生服务中心联合爱心企业，开展“致敬城市美容师 情暖巾帼环卫人”活动，为3000余名一线环卫女职工送去节日礼物和祝福。 长期以来，诸多女性环卫工人坚守一线，不畏严寒酷暑，日复一日辛勤劳作，换来了城市的整洁和美丽，展现了新时代女性的坚韧与美丽，为城市靓丽贡献了巾帼力量。 洛阳市城市管理局环境卫生服务中心相关负责人表示，洛阳环卫部门将采取更加丰富多样的形式，持续关心关爱环卫工人，给予更多“娘家人”的温暖。同时，呼吁全市广大市民爱护环境卫生，共建美丽洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 席颖 文/图）