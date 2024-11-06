警惕“美丽陷阱”！洛阳发布“三八”妇女节消费提示

“三八”国际劳动妇女节即将来临，恰逢周六，不少线上线下商家将推出各类优惠促销活动。根据女性消费群体的消费纠纷特点，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，提醒广大女性消费者警惕各种“美丽陷阱”。

“三八”国际劳动妇女节即将来临，恰逢周六，不少线上线下商家将推出各类优惠促销活动。根据女性消费群体的消费纠纷特点，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布消费警示，提醒广大女性消费者警惕各种“美丽陷阱”。

注意理性消费。各大平台网站活动的要求和规则不同，下单前一定要明确活动的具体参与规则，包括套餐内容、发货时间、定金是否可退、免息活动规则等等，避免因活动规则不清楚导致的消费纠纷。面对商家花样百出的打折促销活动，根据自身实际需要理性适量购买，避免大量囤货。

注意充值预付。办理美容、健身等预付卡时务必充分了解商家的经营状况和市场信誉，办卡的使用说明、优惠条件、退换卡方式、附加条款、违约责任等。以书面方式约定服务内容和要求，不要听信口头承诺，卡内的充值金额不宜过高。持卡消费时，确认消费金额和卡内余额是否一致，索取消费凭证。

注意谨慎购买。化妆品、黄金饰品、服装鞋帽、箱包皮具等商品是商家促销的“重头戏”。建议选择有经营资质且信誉良好的商店，不要盲目相信商家宣传或导购介绍，了解清楚所购商品的详细信息，包括生产商的名称和地址、产品型号或规格、产品成分、执行的产品标准、安全类别、生产批号等。

注意网购陷阱。网络购物、直播带货受到众多女性消费者的欢迎，消费者要谨慎选择平台和店铺，仔细了解商家的相关资质，关注消费者评价和信誉度；选择证照齐全、诚信度高的自营店或品牌官方旗舰店；保留宣传页面、聊天记录、付款凭证等，做好个人信息保护；在签收快递物品时务必开箱验货，若遇到不符合实际消费情况时应当面拒签。

该中心相关负责人提醒，当您的合法权益受到侵害时，请及时拨打12315热线求助，或通过全国12315平台门户网站、APP、微信公众号、微信小程序、支付宝小程序、百度小程序等渠道提交投诉举报，依法维护自身合法权益。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李二帅 文/图)