洛阳豪智机械：抢抓产业新风口 产品畅销国内外

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。
近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。
近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。
该公司是国家级“专精特新”企业，主要研发生产风力发电机组用锁紧盘和其他基础联结传动件。近年来，该公司依托科技创新，抢抓风电产业新风口，锚定新能源领域新赛道，产品畅销国内外市场，取得良好经济效益。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 江娟娟 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605