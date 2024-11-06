洛阳豪智机械：抢抓产业新风口 产品畅销国内外

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。

近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。 近日，在位于新安经济技术开发区的洛阳豪智机械有限公司厂房里，工人们正加紧生产风力发电机组用锁紧盘产品。 该公司是国家级“专精特新”企业，主要研发生产风力发电机组用锁紧盘和其他基础联结传动件。近年来，该公司依托科技创新，抢抓风电产业新风口，锚定新能源领域新赛道，产品畅销国内外市场，取得良好经济效益。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 江娟娟 摄）