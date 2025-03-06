洛城的春天，仿佛一夜之间唤醒了沉睡的大地，万物复苏，生机勃勃。洛河岸边的柳树抽出了嫩绿的新芽，随风轻拂。隋唐城遗址植物园里，梅花竞相绽放，美不胜收。望春门街和隋唐洛阳城国家遗址公园周边，玉兰花也悄然盛开，洁白如玉，一幅幅美丽的春色画面映入眼帘，人们纷纷走出家门，踏青赏景放风筝，尽享春日美好时光。

洛城的春天，仿佛一夜之间唤醒了沉睡的大地，万物复苏，生机勃勃。洛河岸边的柳树抽出了嫩绿的新芽，随风轻拂。隋唐城遗址植物园里，梅花竞相绽放，美不胜收。望春门街和隋唐洛阳城国家遗址公园周边，玉兰花也悄然盛开，洁白如玉，一幅幅美丽的春色画面映入眼帘，人们纷纷走出家门，踏青赏景放风筝，尽享春日美好时光。