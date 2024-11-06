洛阳市政协召开党组（扩大）会议和主席会议

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨，以及主席会议。

昨日，市政协党组书记、主席孙延文主持召开市政协党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨，以及主席会议。

会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示批示精神，深入学习全国、省、市有关会议和文件精神，审议《中共政协洛阳市委员会党组2025年工作要点》。会议传达学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，与会人员围绕学习内容开展集体学习研讨，结合自身思想和工作实际进行交流发言。

孙延文强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于平安中国建设的一系列重要讲话重要指示精神，坚定不移贯彻总体国家安全观，自觉把发展和安全统一起来，共同谋划、一体部署、相互促进，以“时时放心不下”的责任感全力做好各项工作。要深刻领会习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，引导广大民营企业家切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，进一步广泛凝聚共识，深入调查研究，广泛收集意见建议，努力提出具有前瞻性、针对性、操作性的对策建议，开展务实有效的协商监督，积极协助解决民营企业发展过程中遇到的困难和问题，为助推我市民营经济高质量发展贡献政协智慧和力量。要深入贯彻落实省委、市委部署要求，坚持以创新引领发展，着力壮大新质生产力，牢固树立大抓基层的鲜明导向，深入推进党建引领基层高效能治理，不断开创现代化洛阳建设新局面，为奋力谱写中国式现代化河南篇章作出新贡献。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 龙晓航）