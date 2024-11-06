“三八”妇女节将至，洛阳发布“美容针”消费提醒

为了“留住青春”，不少爱美人士会到医疗美容机构注射“美容针”，即注射用A型肉毒毒素。“三八”国际劳动妇女节将至，不少医疗美容机构也推出了促销活动，吸引女性消费者的光顾。今日，洛阳市市场监管局发布相关提醒，如果您打算注射“美容针”，在使用产品和接受服务之前要注意以下方面。

为了“留住青春”，不少爱美人士会到医疗美容机构注射“美容针”，即注射用A型肉毒毒素。“三八”国际劳动妇女节将至，不少医疗美容机构也推出了促销活动，吸引女性消费者的光顾。今日，洛阳市市场监管局发布相关提醒，如果您打算注射“美容针”，在使用产品和接受服务之前要注意以下方面。

首先，注意查看医疗美容机构的资质，选择正规机构。按照规定，使用注射用A型肉毒毒素资质的医疗美容机构需要持有《医疗机构执业许可证》或《诊所备案凭证》，并实行亮证经营。

其次，注意查看产品外包装信息。包括外包装是否完整、有无产品标签、批准文号、生产日期和保质期等。如果发现包装破损或残缺，建议不要使用。

最后，核对“美容针”的“身份信息”。打开手机的支付宝，用“扫一扫”功能扫描产品最小包装上的“药品追溯码”，这是一个黑色条形码，扫描之后页面会自动弹出被查询产品的“身份信息”。“身份信息”包括药品名称、包装规格、生产厂家，还有“药品追溯码验证通过”的提示。通过这个步骤，您就可以判断购买的药品是否为正规产品。另外，在弹出的页面上，还有“验证详情”“药品追溯信息”两个选项。点击“药品追溯信息”，生产信息、类别属性、厂商信息一目了然；点击“验证详情”，可以看到药品批号、生产日期、药品有效期；您可以仔细核对与药品的外包装内容是否一致。

同时提醒广大女性朋友，在选择医疗美容项目之前，应当提前与机构的专业医生进行充分沟通，对医疗美容的预期效果和可能发生的风险充分了解并合理评估后，理性选择医疗美容。广大消费者如果发现商家有违法违规行为，可拨打12315进行投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙瑾靖 文/图)