昨日，全市统战工作会议召开，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国统战部长会议、全省统战工作会议精神和市委部署要求，总结工作、分析形势、部署任务。

昨日，全市统战工作会议召开，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实全国统战部长会议、全省统战工作会议精神和市委部署要求，总结工作、分析形势、部署任务。

市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话。他指出，2024年，全市统一战线深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕中心大局广泛凝心聚力，各领域工作取得新进展新成效。新的一年，要围绕主线、守牢底线、聚焦重点、狠抓落实，推动全市统战工作提质增效，更好发挥统一战线强大法宝作用。

韩治群强调，要提高政治站位，把深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于河南工作的重要论述这条主线贯穿工作始终，不折不扣推动党中央关于统战工作的决策部署和省委、市委要求落地落实。要坚决守住统战领域不发生系统性风险、重大风险的底线，以统战一域之安助力全市大局之稳。要聚焦重点工作，进一步提升多党合作制度效能，深化民营经济“两个健康”，深入推进中华民族共同体建设，推动宗教治理由治标向治本深化，持续提升党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，扎实推进港澳台海外统战工作和侨务工作，推动各领域统战工作出新出彩。要加强党对统战工作的全面领导，严格落实统战工作责任制，不断完善大统战工作格局，加强党外代表人士队伍和统战干部队伍建设，为加快推进现代化洛阳建设作出新的更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 贾萌）