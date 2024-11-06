洛龙区打造“蜂聚之家” 为快递员、外卖小哥等提供暖心服务

6日上午10时许，早餐高峰期已过，美团外卖小哥李甲乐轻车熟路走进位于洛阳市洛龙区龙祥商业街南侧的“蜂聚之家”。

6日上午10时许，早餐高峰期已过，美团外卖小哥李甲乐轻车熟路走进位于洛阳市洛龙区龙祥商业街南侧的“蜂聚之家”。

“接点热水，顺便给手机充会电，还能在这儿休息片刻、等单子。”李甲乐说，这里就是自己的小小“加油站”。

“蜂聚之家”面积虽小，但功能齐全。里面配置有空调、饮水机、微波炉、医药箱等设施，可为外卖员、快递小哥等新就业群体提供休息、饮水、热饭、充电、取暖、纳凉等10余项基础服务。

龙祥商业街人员集中、交通便捷、商家集聚，外卖、快递骑手，网约车司机等穿梭于这里的各个角落，为大家提供便利服务。“如何为这些新就业群体提供暖心服务，一直是我们在思考的问题。”古城街道党工委委员惠双元表示，古城街道成立“蜂聚之家”，为新就业群体打造了一个新“家”，不仅解决了骑手们的实际需求，更让他们感受到了社会的温暖与认同，增强了职业归属感。

依托龙祥商业街资源，古城街道还拓展“暖蜂一条街”“暖蜂商户”等特色服务功能，就近为快递外卖骑手提供餐饮、休闲、生活便利等优惠服务。

在感受城市温度的同时，外卖骑手、快递小哥等还积极发挥熟悉城市街道、楼宇院落，联系千家万户的优势，化身“基层合伙人”参与社区治理。

“我们建立了辖区骑手微信群，附近哪里有井盖破损、路灯不亮、污水外溢之类的问题，他们发现后都会及时和街道说一声，让我们赶紧去处理。”古城街道办事处党建办干事张博研说，大家既是骑手也是“兼职网格员”。

聚焦新就业群体，下步，古城街道将着手成立新就业群体功能性党组织，设置“骑手课堂”，打造“蜂聚食堂”，开展各类活动，推行“参与治理——换取积分——换取被服务或礼品”制度，进一步凝聚关心关爱新就业群体的工作合力，推动基层治理提质增效。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张黎辉 文/图）