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洛阳：拓展消费新场景 奏响文旅新乐章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.07 08:18
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洛邑古城打造沉浸式文旅体验

　　“汉服热”席卷大街小巷，全城剧本杀掀起“穿越”风潮……近年来，我市深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的鲜明特征，坚持以创意促转型，走出了一条独具特色的新文旅产业发展之路。

　　今年相关县区两会的政府工作报告透露，将继续聚焦新文旅产业发展，深入实施文旅文创融合发展战略，大力发展新文旅业态，持续丰富文旅消费场景，倾力打造“1+3”高品质古都文化体验区，更好满足游客特色化、多层次旅游需求，加快打造全国沉浸式文旅目的地。

　　千年古都是洛阳最具吸引力和竞争力的旅游资源，打造高品质古都文化体验区是洛阳发展城市旅游最有效的抓手。老城区提出，今年将以洛邑古城和隋唐洛阳城宫城区为核心，打造高品质古都文化体验区核心区；牡丹文化节前完成府文庙周边环境整治，力争年底前府文庙对外开放、道尊街片区整体运营；加大南关片区招商力度，牡丹文化节前天心·校场里、隋唐汇等项目全面运营。瀍河区提出，将加快推进白马寺祈福大街、铜驼暮雨东关大街改造提升等11个文旅项目；强化与央企、政府平台及社会资本合作，盘活大同养老山庄、河洛古城二期等项目。洛龙区提出，将加快推动关林、龙门、洛南里坊三大片区建设，一季度关圣坊一期正式开工，牡丹文化节前聂湾小吃街全线贯通，上半年定鼎门南广场试运营，三季度古唐城文旅项目进场施工。

　　加快推进文商旅融合发展，能够进一步激发城市消费新活力。西工区提出，今年将围绕西工地文商旅步行街整体贯通，抓好“动线、场景、品质、业态”四个关键，持续盘活西工小街商业空间、优化业态布局、完善调性细节，大力引进网红餐饮品牌，打造大众化价格、高品质消费的美食餐饮新高地。涧西区提出，将围绕文娱经济、赛事经济、酒店经济等，充分发挥元宇宙产业园、栋能魔王健身公园等载体作用；支持传统商业综合体转型二次元潮玩文化聚集地、超级IP首发地；活化利用工业遗产，融入“机械、国潮、青年、AI”等元素，着力营造让游客“有感觉、能打卡、可传播”的消费场景。

　　随着乡村振兴战略的不断推进，乡村旅游日益成为人民群众旅游消费的重要选择。洛宁县提出，将积极谋划全宝山原始森林探秘穿越、神灵寨地质公园摄影写生等旅游业态，做好“山”文章；积极谋划西子湖露营康养等旅游业态，做好“水”文章；积极谋划写生摄影等旅游业态，做好“林”文章；积极谋划马店镇张村村鱼稻共生及关庙村千亩梨花等大地景观，做好“田”文章。汝阳县提出，将用好温泉、艾灸等特色资源，大力发展温泉康养、艾灸康养，加快推进西泰山景区提升等22个文旅项目建设，新建改建高端民宿酒店12处，积极打造西泰山、前坪龙湖康养旅游度假区。栾川县提出，今年将巩固蝴蝶谷、白云·桃源里、天沐养生谷等重点沟域建设成果，新建狮子庙王府竹海沟域工程，积极布局新业态、新场景；推进蕙兰文化产业园争创4A级乡村旅游景区，三川大红川、秋扒白岩寺、潭头大王庙、石庙龙潭争创3A级乡村旅游景区。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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