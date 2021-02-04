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市检察院党组召开市委巡察反馈意见整改专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.09.03 11:50

　　为推进市委巡察工作全面整改到位，推动全面从严治党向纵深发展，近日，洛阳市人民检察院党组召开市委巡察反馈意见整改专题民主生活会，邀请市纪委第七监督监察室一级主任科员陈长利、市委组织部干部监督一科副科长刘洪文、市委第二巡察组范淑贤等到会指导。市院党组书记、检察长吴志军主持会议，全体班子成员参加会议。

　　会前，市院党组高度重视，精心组织筹备，围绕民主生活会主题，集中组织学习研讨，深入开展谈心谈话，广泛征求意见建议，全面梳理分析问题。同时，市院班子成员对照市委巡察反馈意见，认真剖析查摆问题，制定整改措施，为高质量开好此次民主生活会凝聚了共识。

　　会上，吴志军代表党组班子作对照检查，并进行个人对照检查。随后，其他班子成员结合自身思想和工作实际，逐一对照检查发言，相互之间开展了严肃认真的批评与自我批评。

　　整场会议开门见山、抓住要害、直奔主题，不绕弯；自我批评勇于揭短亮丑、深挖根源、找准症结，不遮掩；相互批评敢于直言、真点问题、点真问题，有辣味，真正达到了“红脸出汗、咬耳扯袖”的效果。

　　吴志军指出，开展专题民主生活会是推动市委巡察整改和以案促改工作全面到位、促进整改成效服务党和检察工作大局的关键环节。全体班子成员要突出政治引领，提高思想认识，发挥表率作用，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想，筑牢信仰之基、把稳思想之舵。要全面从严治党，扛牢整改责任，增强主抓直管意识，严格落实党风廉政建设责任清单，认真开展以案促改，按照“13710”和“抓管理、促提升”的要求，狠抓工作落实。要全力抓好整改，推动效果长效，形成各负其责、上下联动、齐抓共管的工作格局。要完善整改措施，将“当下治”和“长久立”结合起来，对照具体整改措施迅速行动，紧扣节点、倒排工期。要深化整改成果，提升整改成效，发挥制度效能，营造严的氛围。要强化统筹推进，把市委巡察整改和以案促改与积极服务发展大局结合起来，与更好司法为民结合起来，与推进“四大检察”全面协调发展结合起来，促进检察工作高质量发展，为“建强副中心、形成增长极”提供有力司法保障。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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