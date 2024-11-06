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基层治理好方法丨板凳协商 楼道议事 百姓检验 让群众从“观众”变“主角”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南日报 2025.03.18 16:08
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　　“之前太不方便了。”3月17日，家住洛阳市瀍河回族区贰号城邦小区的唐先生，谈及过去那条“断头路”——消防路，满脸无奈，“每天接送孩子上下学都得绕道启明南路，要多走2公里路程，早高峰还得提前15分钟出门。”

　　而就在今年1月底，一条20米宽的新消防路顺利打通，将城区主干道中州东路与华林路北段连接起来。这条新路排水、电力设施完善，绿化景观、路灯照明一应俱全。

　　这是2024年年底瀍河回族区“四下基层”工作正式启动后，居民感受到暖心“民生答卷”的一个缩影。

　　瀍河回族区通过空间重构，将8个街道(镇)、社区会议改在小区庭院、楼道单元召开；身份重塑，278名机关干部拥有了“网格员”新身份；效能重生，通过“群众点单—网格派单—部门接单”闭环机制，民生问题在社区层面化解。

　　在老旧小区占比约80%的东关街道通巷社区，这一机制成功破解了物业管理难题。高管局家属院的困境颇具典型性——仅90余户常住居民、年均物业费不足5000元，导致20年间8家物业公司撤离。去年，分包该社区的区人大完成破局三步走：建立微型物管会，由5名居民代表与2名社区干部组成；制定《老旧微型小区物业服务标准(试行)》；引入“基础保洁+应急维护”的轻量化服务包。

　　“每月20元/户，垃圾每周清运2次，路灯故障8小时内修复。”物管会主任孙钢利展示着墙上的服务承诺。随着类似小区完成改造，瀍河回族区总结出“一线工作法”：问题在楼道里发现、方案在板凳上商定、成效在居民口碑中得到检验。

　　伴随着“四下基层”的深入，党建工作变得更为具体，精细引领着社区治理的各项工作。

　　在北窑街道办事处，翻阅网格管理台账，民族路网格一页显示，从瀍河回族区分包单位区统计局负责人到街道任副主任，再到勒马听风社区“两委”成员担任网格长，以及专职网格员，形成了“区、街道、社区”三级齐抓共管的网格治理体系。

　　“我们街道各网格都配备有1名区直干部、1名街道专员、1名专职网格员以及多名党员志愿者。”北窑街道办事处党工委书记王宾说。

　　“上周刚处理完金何两家的共用通道纠纷。”“银龄调解队”的赵丽娟展示工作记录，“实地测量3次、查阅土地档案2份、召开协调会5场。”这种将行政资源、专业力量、群众智慧熔于一炉的治理模式，使网格事项办结率达到99%。

　　真正的治理是让群众从“观众”变成“主角”。今年以来，银发书画班、“老朱说事”矛盾纠纷调处工作室、睦邻剧场等自发性群众组织活跃起来，进一步增强了居民的参与感、认同感、归属感。

　　这场发生在街道上、单元楼里的治理变革，正书写着新时代“枫桥经验”的河南篇章。

　　治理妙招

　　瀍河回族区深入推进“四下基层”工作，实施空间重构、身份重塑、效能重生，采用“群众点单—网格派单—部门接单”闭环机制，形成“区、街道、社区”三级齐抓共管的网格治理体系。该区通过“党建+网格+大数据”模式，全面提升基层治理效能。(本报记者 陈学桦 吉小平)①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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