旅游年票可用！洛阳牡丹文化节赏花游园会惠民政策出炉

20日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节赏花游园会惠民政策出炉，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园将继续实行赏花惠民政策，12周岁(含)以下、60周岁(含)以上老年人等群体可免票入园，洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。

20日，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节赏花游园会惠民政策出炉，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园将继续实行赏花惠民政策，12周岁(含)以下、60周岁(含)以上老年人等群体可免票入园，洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。

●免费优惠对象

1. 12周岁(含)以下或身高1.4米(含)以下儿童，凭有效身份证件及有效资格证件；

2. 60周岁(含)以上老年人，凭有效身份证件及有效资格证件；

3.现役军人(凭军官证或士兵证)、退役军人(凭退役军人优待证)、军队离退休干部、退休士官(凭离、退休证)，残疾军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属，持有效工作证件、有效优待证件；

4.人民警察、国家消防救援人员，凭有效工作证件；

5.残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》原件及身份证原件(视力、智力残疾者和一级、二级肢体残疾者可免一名陪护人员门票)；

6.洛阳旅游年票及各牡丹园自行办理的年票、月票、晨练卡正常使用。持本人洛阳旅游年票入园赏花应走各园旅游年票专用通道。

7.市级及市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师、“全国无偿献血奉献金奖”获得者、洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人、最美志愿者可免费入园赏花：

(1)洛阳市市级或市级以上劳模、五一劳动奖章获得者、三八红旗手、巾帼岗位标兵、优秀教师持本人身份证和相关荣誉证书原件；

(2)洛阳市“全国无偿献血奉献金奖”获得者持本人身份证、“全国无偿献血奉献金奖”证书原件；

(3)洛阳市道德模范、最美洛阳人、身边好人持本人身份证和相关证书原件；

(4)最美志愿者持本人身份证和相关文件复印件。

8.洛阳市所属各县(市、区)范围内的失业人员、低保人员、五保户人员、环卫工人、协管、协警在牡丹文化节期间非法定节假日的周一至周五，可持以下证件免票进入执行惠民办法的牡丹园赏花：

(1)洛阳市失业人员持本人身份证、失业(下岗)证；

(2)洛阳市低保人员持本人身份证、城市居民最低生活保障金领取证(农村居民最低生活保障证)；

(3)洛阳市五保户人员持本人身份证、五保户供养证；

(4)洛阳市环卫工人、协管、协警持本人身份证、工作证。

9.洛阳市基干民兵持本人工作证和保障卡原件可免费入园赏花。

享受免票的游客，均凭(持)有效证件，经检票人员查验无误后免费入园。