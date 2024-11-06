快讯！宁德时代洛阳基地三期四期项目开工【视频】

宁德时代与洛阳牵手合作再结硕果！3月21日，在洛阳与全省同步举行的重大项目集中开竣工活动中，宁德时代洛阳基地三期、四期项目在洛阳市伊滨区正式开工。这标志着洛阳抢抓产业风口，重塑产业格局，加快打造具有全国竞争力的新能源产业集群再次迈出关键一步。

宁德时代与洛阳牵手合作再结硕果！

3月21日，在洛阳与全省同步举行的重大项目集中开竣工活动中，宁德时代洛阳基地三期、四期项目在洛阳市伊滨区正式开工。这标志着洛阳抢抓产业风口，重塑产业格局，加快打造具有全国竞争力的新能源产业集群再次迈出关键一步。

宁德时代洛阳基地是洛阳携手宁德时代按照“灯塔工厂”标准打造的新能源电池生产基地，也是宁德时代在全球范围布局的十三大生产基地之一。

宁德时代洛阳基地总投资320亿元，共分四期建设。其中，一期已于2024年12月投产，二期将于今年6月投产；此次开工的三期、四期项目总投资180亿元，年度计划投资50亿元，计划于2026年10月底建成投用。

项目全部建成后，宁德时代洛阳基地将带动上下游产业集聚发展，预计可实现年产值超2000亿元，在我省形成全球重要的新能源电池产业基地。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭学锋 文/图/视频）