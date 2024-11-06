昨日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神，研究贯彻落实工作；对进一步做好整治形式主义为基层减负、安全生产、重点项目建设、外事工作等提出要求。

市委常委会召开（扩大）会议

传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神

对进一步做好整治形式主义为基层减负、安全生产、重点项目建设、外事工作提出要求

江凌主持 李保国、孙延文列席 张玉杰出席

昨日，市委常委会召开(扩大)会议，传达学习习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神，研究贯彻落实工作；对进一步做好整治形式主义为基层减负、安全生产、重点项目建设、外事工作等提出要求。

市委书记江凌主持会议，李保国、孙延文列席会议，张玉杰出席会议。

会议传达学习了习近平总书记在全国两会期间的重要讲话精神和全国两会精神，以及省有关会议精神。会议指出，今年的全国两会是在“十四五”规划收官之年召开的一次重要会议。习近平总书记在全国两会期间发表的重要讲话，为我们做好今年工作提供了根本遵循。要从政治上理解和把握习近平总书记重要讲话精神，从党和国家事业发展取得的成绩中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉做到“两个维护”。要增强发展信心，全面贯彻落实全国两会新部署新要求，把准大局大势，吃透用好政策，积极主动对接，努力争取更多支持，赢得更大发展主动。要抓好关键工作，统筹好传统产业改造提升和新兴产业发展，统筹好乡村振兴和县域城镇化，统筹好经济发展和民生改善，统筹好发展和安全，确保一季度实现“开门红”，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

会议传达学习了中央、省级层面整治形式主义为基层减负专项工作机制会议精神和有关文件要求，研究我市贯彻落实意见。会议强调，要深刻认识整治形式主义为基层减负工作的极端重要性，确保中央部署要求落地见效。要找准突出问题，聚焦违反中央八项规定精神、形象工程和政绩工程、干扰企业正常生产经营、增加基层负担等问题，推动整治形式主义为基层减负工作不断取得实效。要一手抓减负，一手抓赋能，明确基层履职清单，增强基层工作活力，营造干事创业氛围，推动基层发展、基层服务、基层治理工作取得更大成效。

会议传达学习了国家、省有关会议和文件精神，听取了全市安全生产工作情况汇报。会议强调，要压紧压实企事业单位主体责任特别是法人代表责任、地方党委政府属地责任，坚持“隐患即事故”，做到责任追究前置，坚决守住安全生产底线。要聚焦交通运输、自建房和高层住房改扩建、涉众公共场所消防安全、“三合一”场所违规住人等重点，确保突出风险隐患专项治理取得实效。要建立安全隐患常态化排查机制，完善应急响应机制，不断提升本质安全水平。

会议听取了全市2025年重点项目建设及推进工作情况汇报。会议强调，要统筹抓好政策性项目谋划、市场化项目招商、关键性项目建设，切实发挥好有效投资对拉动经济增长的关键作用。要突出抓好产业类项目，着力推动传统企业数智化改造，引导重点产业龙头企业关联风口、加快转型，积极引进培育高成长性中小企业，以项目高质量建设带动经济高质量发展。要加大项目建设协调力度，分包领导积极履行责任，扎实做好前期工作，做好资金、土地等要素保障，确保重点项目早开工、早投产、早见效。

会议听取了全市2024年外事工作及2025年谋划情况汇报，审议了有关文件。会议指出，要以习近平外交思想为指引，坚持党管外事原则，把准党中央总体外交导向，用好外事工作载体平台，充分挖掘外事资源，确保外事工作更好服务国家总体外交大局和地方经济社会发展。市委外事委要发挥牵头抓总作用，市委外事办加强统筹协调，各成员单位密切配合、形成合力，着力构建大外事工作格局。

会议传达学习了全国、全省“扫黄打非”工作会议精神，研究全市“扫黄打非”工作。会议强调，要统一思想认识，把准“扫黄打非”工作面临的新形势新任务，聚焦重点领域和关键环节，建立完善工作协同机制，持之以恒抓、与时俱进抓、部门协同抓，全力护航未成年人健康成长，持续营造风清气正的文化环境。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、祁建峰、王森、潘开名、韩治群、徐超文、陈功出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）