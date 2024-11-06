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2025河南省文化创意大赛在洛启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 08:34
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　　19日，以“行走河南 豫见栾川”为主题的2025河南省文化创意大赛在栾川县启动，作品征集时间将持续到6月20日。

　　此次活动由省委宣传部、省委网信办、省文化和旅游厅、省教育厅联合主办，旨在促进文化创意人才与产业需求精准对接，激发创意潜力，推动全省文化旅游产业高质量发展。

　　据悉，本次大赛设“中原万象”“奇境栾川”两大赛道七个设计方向，涵盖文物活化、非遗创新、景区IP设计、乡村文旅策划等多个领域。大赛不仅为每个赛道设置相应奖项，还将开启孵化计划，借助“赛、展、销”平台，推动好创意转化为好产品。

　　省委宣传部副部长李新建，省文化和旅游厅副厅长、一级巡视员李延庆等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯 鲁佳琪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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