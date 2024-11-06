快讯！呼南高铁焦济洛平段项目建设动员会召开【视频】

21日，在洛阳与全省同步举行的重大项目集中开竣工活动中，呼南高铁焦济洛平段项目召开建设动员会，标志着该项目即将转入全面开工建设新阶段。

21日，在洛阳与全省同步举行的重大项目集中开竣工活动中，呼南高铁焦济洛平段项目召开建设动员会，标志着该项目即将转入全面开工建设新阶段。

作为国家高速铁路网“呼南大通道”的重要组成部分，呼南高铁焦济洛平段项目是“十四五”时期河南省谋划实施的重大基础设施项目。项目正线全长230.488公里，开行350公里/小时速度等级动车组，经焦作、济源、洛阳、平顶山四地，计划总工期4年。

焦济洛平高铁建成后，将填补豫西地区纵向高铁空白，并与郑西高铁在洛阳形成高铁“十”字构架，为洛阳构建全国重要综合交通枢纽提供关键支撑，极大提升洛阳城市吸引力、竞争力。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 文/图/视频）