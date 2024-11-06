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市委党建工作领导小组会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 08:15
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市委党建工作领导小组会议召开
扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
江凌主持 李保国、孙延文、张玉杰参加

　　昨日，市委党建工作领导小组会议召开，深入学习领会习近平总书记关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育的重要指示精神，传达学习中央党的建设工作领导小组会议、省委常委扩大会议暨省委党的建设工作领导小组会议精神，研究部署我市学习教育工作。市委书记、市委党的建设工作领导小组组长江凌主持并讲话。

　　会议指出，在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，是党中央作出的重大决策，对于进一步巩固拓展主题教育成果和巩固深化党纪学习教育成果、纵深推进全面从严治党，对于密切党群干群关系、巩固党的执政基础，对于推进中国式现代化，都具有深远的意义。要提升政治站位，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把开展学习教育作为持续加强党的政治建设的重要抓手、纵深推进全面从严治党的重要举措、加快推进现代化洛阳建设的重要保证，深化思想认识，增强政治自觉，锲而不舍落实中央八项规定精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

　　会议强调，要严格落实规定动作，确保高质量抓好学习教育。深化学习研讨，认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，以及中央八项规定及其实施细则精神等文件，真正做到学深学透、入脑入心。认真查摆问题，对照中央、省委要求，综合运用巡视巡察、审计监督、纪检监察、信访反映等途径，全面深入查找在落实中央八项规定及其实施细则精神方面存在的突出问题，真正把问题找实、找深、找透。扎实抓好集中整改，坚持立查立改、即知即改，加强日常警示教育，督促引导党员干部举一反三、引以为戒，坚决有力抓好集中整治，针对薄弱环节建章立制，推动作风建设常态化长效化。坚持开门搞教育，走好群众路线，广泛征求意见，接受群众监督，有效解决一批群众急难愁盼和基层亟待解决的问题，让群众切身感受到学习教育带来的新气象新变化。

　　会议强调，要加强组织领导，市委党的建设工作领导小组抓好统筹协调，各级党委(党组)主要负责同志扛起第一责任人责任，加强分类指导，做好宣传引导，力戒形式主义，注重统筹结合，把学习教育与中心工作结合起来，确保学习教育走深走实，为加快推进现代化洛阳建设提供有力保证。

　　李保国、孙延文、张玉杰等参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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