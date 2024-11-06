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畅游大美黄河 与春天撞个满怀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 08:28
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孟津区铁谢渡口

　　春日晴方好。畅游大美黄河，去踏青，去赏花，去观鸟，与多彩春天撞个满怀！

　　穿行在“黄河古都”一号旅游公路，目之所及，湛蓝的天空、澄澈的黄河水、被烂漫山花点缀的山野乡村，共同描摹成一幅美不胜收的春景图。

　　审视洛阳新文旅发展格局，大美黄河与古都文化、伏牛山水，是最具影响力的文旅品牌。

　　从空中俯瞰，黄河从高原奔腾而来，在河洛大地出山入川，浩浩荡荡地涌入华北平原。黄河洛阳段蜿蜒流淌96公里，荟萃了深山峡谷、高峡平湖、滩区湿地等多样风貌的景观长廊，也串联起美丽乡村、文化遗迹、文旅景点，成为人们津津乐道的“网红文旅打卡地”。

　　最美的风景在路上。拥抱母亲河，“黄河古都”一号旅游公路无疑是最佳线路。依山顺水而建，彩色标线随行，280多公里的沿黄通道宛若一条长龙盘亘在曲曲弯弯的黄河岸线上。

孟津区宁嘴观景台

　　登临黄河孟津段宁嘴观景台、堡子观景台，黄河风光尽收眼底，游人停车休憩、旅拍打卡，络绎不绝。“从荒芜的黄河岸线到网红旅游公路，‘黄河古都’一号旅游公路的贯通，让人们能够真正地亲近黄河、感知黄河。”市交通运输局相关负责同志说。在打通交通廊道的同时，沿线合理布局了功能完备的观景平台、游客驿站等设施，为游客提供了极大的便利。

　　生态好不好，鸟儿用翅膀投票。漫步黄河湿地国家级自然保护区，成群结队的候鸟在粼粼的波光中若隐若现，构成水天一色、动静相宜的悠然景象。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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