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彰显“天下黄河洛阳美” 推动黄河新文旅高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 08:34
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　　昨日，市人大常委会组织开展“天下黄河洛阳美”主题活动暨黄河新文旅发展监督调研，深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要论述，监督推动《中华人民共和国黄河保护法》贯彻落实，全方位挖掘宣传展示黄河之美，擦亮叫响“天下黄河洛阳美”品牌。

　　调研组一行沿“黄河古都”一号旅游公路，深入黄河孟津段宁嘴观景台、堡子观景台、铁谢黄河驿站，察看旅游公路建设、交旅融合发展情况；走进黄河湿地自然保护区万羽洲湿地公园，了解湿地生态修复和生物多样性保护情况；来到黄河新安段鹰嘴山露营基地、荆紫仙山，察看沿黄旅游资源开发和文旅业态培育情况。沿途，主流媒体记者、文艺工作者等进行了实地采访和采风。

　　随后，调研组召开座谈会，与会人员代表围绕“天下黄河洛阳美”主题，从文旅融合、文艺创作、新闻宣传等方面结合具体落实举措作了发言。会议指出，开展“天下黄河洛阳美”主题活动，是我市深入贯彻落实黄河国家重大战略和黄河保护法的具体实践。要充分认清主题活动重大意义，精准把握“七个一”主题活动成果目标任务，统筹各方力量，强化协调联动和宣传推动，集中展现黄河洛阳段的自然之美、人文之美、味道之美、发展之美，加快推动黄河新文旅高质量发展，着力推动“天下黄河洛阳美”成为出彩城市新名片。

　　市人大常委会副主任夏磊等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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