洛阳召开自建房及燃气安全排查整治工作会议

昨日，我市召开自建房及燃气安全排查整治工作会议，对相关工作进行部署。 昨日，我市召开自建房及燃气安全排查整治工作会议，对相关工作进行部署。 会议指出，自建房尤其是经营性自建房和城镇燃气领域是安全生产工作的重要内容，事关千家万户，各级各相关部门要提高政治站位，以时时放心不下的责任感抓紧抓实安全生产工作，坚决遏制各类事故发生。要集中开展好全市经营性自建房“带险经营”专项整治工作，聚焦人员密集、公众聚集的经营性自建房，突出重点区域，建立“自查+专业评估+全面核查+随机抽查”四级排查机制，坚决杜绝“带险经营”。要压实相关单位和燃气经营企业对燃气管道的保护责任，持续推进燃气安全排查整治和老化、带病运行燃气管道改造工作，严厉打击瓶装液化石油气“三黑”问题，严防安全事故发生。 副市长李新红参加会议。 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿）