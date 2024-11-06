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3月20日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.20 08:30
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隋唐城遗址植物园一朵“洛阳红”牡丹悄然绽放

       近日，第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组组织牡丹专家对全市主要牡丹观赏园进行了实地查看，根据当前牡丹生长发育情况，结合近期天气预报并参考其他植物的物候期，进行充分研究论证，预测牡丹花情，具体预报如下。

　　一、调控花期预报

　　(一)室外调控花期

　　王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园、国际牡丹园采取技术手段调控花期。目前，王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园控温牡丹已零星开放，分别位于王城公园牡丹仙子及沉香楼周边、中国国花园西门内广场东侧及春归花屋周边、隋唐城遗址植物园九色台周边。国家牡丹园控温牡丹预计3月25日左右陆续开放。国际牡丹园控温牡丹预计4月1日左右陆续开放。

　　(二)室内展厅花期

　　目前，神州牡丹园室内牡丹展正在展出。国家牡丹园牡丹展览馆计划3月25日开放。

王城公园控温大棚的御衣黄悄然绽放

　　二、自然花期预报

　　王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、南山牡丹园预计早花品种4月1日左右陆续开放，中花品种4月7日左右陆续开放。

　　国家牡丹园、国际牡丹园、神州牡丹园预计早花品种4月3日左右陆续开放，中花品种4月10日左右陆续开放。

　　三、道路及街心游园花期预报

　　市区道路、广场及街心游园牡丹预计4月初陆续开放。

　　本次花情预报为中长期预报，后期若天气变化较大，可能出现花期提前或延迟，我们将根据牡丹生长发育情况及天气变化情况适时调整预报信息。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年3月20日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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