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天心·隋唐里文化产业园：丰富消费体验 点亮“夜经济”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.20 08:36
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相声表演受欢迎

　　灯火璀璨，绽放于夜。近日傍晚，位于老城区的天心·隋唐里文化产业园开始热闹起来，音乐声与欢笑声交织在一起，烟火气息袅袅上升，商家都忙碌着。

　　“打造新场景、培育新业态，让年轻人在这里实现一站式消费。”天心·隋唐里文化产业园行政总监张文瑞介绍，园区由20世纪的苏式建筑遗存改造而成，近年园区顺应商文旅融合发展趋势，着重引进了沉浸式、年轻化的消费业态，既为市民游客打造了新的消费场景，又带动了园区发展。

　　从汉服妆造到小剧场，从餐厅到酒吧，从民宿到糖水铺子……截至目前，该产业园内共有各类商户110余家，其中沃美影城、九门剧本杀、张山山糖水、旧城记等业态备受年轻人青睐。

　　“带着一家老小来洛阳旅游，经历一天越野式‘拉练’后，在洗浴中心歇歇脚，感觉很不错！”日前，在位于天心·隋唐里文化产业园的泡泡堂洗浴中心，来自北京的李先生一家在洛阳体验了一把洗浴文化。

洗浴中心内的休闲娱乐区

　　“暴风雨池”、儿童水上乐园、“太空舱”、游戏区、抓娃娃机、电影放映室……在李先生看来，这里可以让他们全家各取所需，尽情享受“慢生活”。随着消费需求的日趋多样化，休闲、放松、体验感强的消费方式越来越受到青睐，而洗浴消费逐渐成为“悦己消费”的新选择。

　　在产业园的另一处新晋打卡地，几个年轻人围坐在张山山糖水“高颜值”的外摆区，分享着一碗手作甜品，畅享午后“偷闲时刻”。这里华丽的屏风、复古竹椅、盆景等中式元素满满，非常诗意，氛围感很强，吸引了不少年轻人打卡拍照。

　　天气转暖，习惯“夜出”的市民逐渐增多。他们步入酒吧、小剧场等场所，“松弛”地享受着丰富的夜生活，让古城“夜经济”持续升温。

　　“下了班，我会和朋友去酒吧小酌，释放工作的压力。”市民王硕明说，去拾叁堂Livehouse听一场演唱会，这是夜生活的另一种“打开方式”。

　　霓虹初上，音乐四起。在拾叁堂Livehouse，年轻人在轻松的氛围中，随着音乐一起摇摆。值得一提的是，这里既是酒吧，也是潮流音乐会客厅。每季度拾叁堂都会举办至少一场派对，邀请全国先锋音乐人为消费者带来视听盛宴。

　　“调酒师还能根据客人的喜好特调鸡尾酒，深得我心”“音乐和精酿是‘绝配’，夜空里再来一曲爵士，这感觉真棒”“洛阳的夜生活越来越有范儿”……客人的体验成为其全面了解洛阳的又一途径。

　　而在相声新势力茶馆内，相声演员们带来一个个脍炙人口的相声作品，观众们捧腹大笑，现场掌声不断。“每晚都有演出，相声内容将传统文化与现代潮流相结合，很受大家欢迎。”相声新势力负责人郭俊玲说，晚上来听相声的观众中，不少是外地游客。

　　今年以来，老城区积极打造特色夜间经济品牌，把握年轻化消费特点，聚焦情绪消费、体验消费、夜间消费需求，设置特色店招、创意地标、店铺外摆等，培育更多有强大引流效应的本土网红小店。“夜经济”逐渐成为激发消费活力、促进城市繁荣、拉动经济增长的有效途径。

　　后续，老城区将推进夜食、夜娱、夜购等消费场景融合发展，着力打造一批独具特色的沉浸式消费场景，增强互动体验，带动夜间消费提档升级，持续激发夜间消费活力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 石智卫 王培 实习生 张志慧 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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