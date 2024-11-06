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快讯！洛阳城市阳台商业项目开工 采用“多首层”退台式设计
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.20 11:51
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　　20日上午，洛阳城市阳台商业项目正式开工，洛阳将再添一处商业新地标。

　　城市阳台商业项目位于城市阳台片区西南侧，项目占地44.5亩，总建筑面积约15万平方米，规划设计街区商业、酒店、写字楼三种产品组合。

　　其中街区商业将采用“多首层”退台式设计，通过合理高差和连廊，营造多元美学生活空间，提升各楼层商业价值，打造洛阳时尚潮流打卡地和文化消费新地标。

　　此外，该区域还将布局生活方式酒店、度假式酒店公寓及高端写字楼，进一步提升城市品质和调性，满足市民游客多元化消费需求。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 文/图 通讯员 刘永喜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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