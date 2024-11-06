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十二届市委全面深化改革委员会第二十次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.21 18:08
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十二届市委全面深化改革委员会第二十次会议召开
江凌主持 李保国、孙延文、张玉杰参加

　　20日，十二届市委全面深化改革委员会第二十次会议召开，传达学习中央、省委有关部署要求，研究全市政法领域改革、数字经济发展、市属企业改革等工作。市委书记、市委深改委主任江凌主持会议。

　　会议听取了全市政法领域改革工作情况汇报。会议指出，党的二十届三中全会对深化政法领域改革作出重要部署。要深刻领会党中央部署要求，立足洛阳实际，坚持问题导向，深入研究、系统梳理政法领域改革事项，不断增强改革针对性实效性。要健全立法机制，形成党委领导、人大主导、政府协同、社会参与的立法机制；改进司法监督，做实人大监督，强化检察监督，加强法院内部监督，充分发挥社会公众监督作用，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；规范行政执法，完善行政裁量权基准制度，加强执法队伍建设，以规范执法护航经济社会发展。要协同推进改革，市委政法委加强工作统筹、督导指导，各有关部门各司其职、密切配合，确保党中央、省委关于政法领域的改革部署落到实处，为推进现代化洛阳建设提供坚强法治保证。

　　会议研究了数字经济发展工作。会议强调，数字经济是未来产业的重要支撑，也是新发展阶段地区竞争的重要领域。要结合谋划“十五五”发展，深化对数字经济的研究，把准大局大势，立足洛阳实际，明确主攻方向，选准优势领域，不断提升数字经济竞争力。要加快数字基础设施建设，加强数字生态建设，完善数据收集和应用体系，更好地以数字技术赋能经济社会高质量发展。

　　会议审议了《关于在市属企业开展“六定”改革的指导意见》。会议指出，在市属企业开展“六定”改革，对市属企业加快建立灵活高效的市场化经营机制，建立现代企业制度，向投资运营企业转型具有重要意义。要“因企施策”“一企一策”，深入开展调研，摸清实际情况，找准突出问题，制定切实可行举措，压实市属企业主要负责人第一责任人责任，坚持国企本部与下属企业联动改革，统筹推进企业“六定”改革和转型发展，加快打造更具竞争力的国有资本投资运营企业，为现代化洛阳建设提供有力支撑。

　　李保国、孙延文、张玉杰等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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