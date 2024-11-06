市委党校中青班开展现场教学 探寻循环经济发展密码

日前，市委党校(洛阳行政学院)组织第64期中青班学员走进我市多家企业，围绕循环经济发展主题进行现场教学。

日前，市委党校(洛阳行政学院)组织第64期中青班学员走进我市多家企业，围绕循环经济发展主题进行现场教学。

学员们走进洛阳市生活垃圾综合处理园区、洛阳环洛再生能源有限公司等地，实地参观生活垃圾减量化、资源化、无害化处理及综合利用全过程，了解企业技术创新、节能减排成效，并与企业相关负责人面对面交流，沟通了解相关企业创新发展历程和当下难点问题。

学员们纷纷表示，绿色转型升级是实现高质量发展的必由之路，是对“绿水青山就是金山银山”理念的生动实践。作为中青年干部，将进一步增强责任感使命感，把此次所学所思切实转化为推动工作的实际行动，主动在推动绿色转型发展中勇挑重担、积极作为，立足本职岗位，发挥自身优势，助力我市产业结构持续优化升级，为加快经济社会全面绿色转型发展添砖加瓦、贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）