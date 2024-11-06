3月30日，洛阳北郊机场将执行夏秋季航班时刻表

今日，“洛阳北郊机场”微信公众号发布消息称，2025年夏秋季航班时刻将于2025年3月30日开始执行。换季后，洛阳机场执飞航司7家，航线数10条，通航城市15个，分别为：上海、广州、深圳、三亚、海口、珠海、南宁、重庆、沈阳、南昌、哈尔滨、福州、乌鲁木齐、赤峰、海拉尔。
今日，“洛阳北郊机场”微信公众号发布消息称，2025年夏秋季航班时刻将于2025年3月30日开始执行。换季后，洛阳机场执飞航司7家，航线数10条，通航城市15个，分别为：上海、广州、深圳、三亚、海口、珠海、南宁、重庆、沈阳、南昌、哈尔滨、福州、乌鲁木齐、赤峰、海拉尔。
今日，“洛阳北郊机场”微信公众号发布消息称，2025年夏秋季航班时刻将于2025年3月30日开始执行。换季后，洛阳机场执飞航司7家，航线数10条，通航城市15个，分别为：上海、广州、深圳、三亚、海口、珠海、南宁、重庆、沈阳、南昌、哈尔滨、福州、乌鲁木齐、赤峰、海拉尔。
夏秋航季新增航线
1.“海拉尔=赤峰=洛阳”
GS6663海拉尔09:05-11:00赤峰11:40-13:40洛阳
GS6664洛阳14:20-16:20赤峰17:20-18:55海拉尔
2.“哈尔滨=洛阳=长沙”(计划新增，待定。)
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