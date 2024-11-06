3月30日，洛阳北郊机场将执行夏秋季航班时刻表

核心提示： 今日，“洛阳北郊机场”微信公众号发布消息称，2025年夏秋季航班时刻将于2025年3月30日开始执行。换季后，洛阳机场执飞航司7家，航线数10条，通航城市15个，分别为：上海、广州、深圳、三亚、海口、珠海、南宁、重庆、沈阳、南昌、哈尔滨、福州、乌鲁木齐、赤峰、海拉尔。