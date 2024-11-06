智造农用爆款“神机”“神都”瞄准千亿产业集群

提起中国农机装备的发展史，洛阳是不能忽略的一个城市。

中国一拖的生产车间

洛阳制造的甘蔗农机

国家农机装备创新中心

编者按

从大国制造里力顶千钧的轴承，到田野里机器轰鸣的播种机；从汽车工业里一个小小的齿轮组件，到日行南北的高铁和穿梭城市里的地铁；从高原里的电力风机尾翼，到科技感拉满的智能仪器……

改革开放至今，河南诞生出了一批全国乃至全球知名的制造业品牌。2024年12月16日，工业和信息化部公布了2024年国家先进制造业集群名单，在制造领域，河南省有洛阳现代农机装备集群入围。

聚链成群，集群化发展，中原制造业未来的新质动能之路该如何走？

顶端新闻联合河南省先进装备产业联盟、河南省装备制造业协会，推出“先进装备看河南”系列报道，首批聚焦农机装备集群。

提起中国农机装备的发展史，洛阳是不能忽略的一个城市。

时光回溯，东方红拖拉机标志性的轰鸣声，拉开了洛阳农机产业发展的大幕。历经岁月，洛阳农机产业持续紧跟潮流，不断拓展边界。

2024年，工业和信息化部公布的2024年国家先进制造业集群名单中，河南省的洛阳现代农机装备集群、郑南商许超硬材料集群上榜。至此，河南实现了国家先进制造业集群“零”的突破。

如今，洛阳将农机装备产业列为洛阳市重点发展的17条优势产业链之一，正牵头打造千亿级农机装备产业集群。

说从“铁牛”到“智牛”，农机龙头很“专注”

说起洛阳的农机装备，一定要从中国一拖开始。

1958年，中国第一台履带式拖拉机在洛阳诞生，被命名为“东方红”。

而这台拖拉机，则是在前身为第一拖拉机制造厂的中国一拖集团有限公司正式出厂。

60多年前，农业发展强调农业机械化，中国拖拉机从无到有诞生了。如今，不仅要农业机械化，还要农业智能化。这种变化，在中国一拖的车间可以直观感受到。

智能化机械臂及操作系统、自动化AGV转运小车……在中国一拖的生产车间，每隔3分钟就有1台东方红拖拉机下线。

中国一拖战略投资部部长马涛介绍，从中国一拖走出的东方红拖拉机也在持续迭代升级，从履带到轮拖，从机械换挡到动力换挡和无级变速，从传统柴油机拖拉机到混合动力、纯电动乃至氢能源拖拉机，从单机自动驾驶到机组协同作业和智慧农业平台，中国一拖经历了传统产品、制造及服务向智能化、绿色化发展演变的全过程。

“铁牛”到“智牛”的迭代，也是一个从“0”到“1”的过程。

“技术上，我们生产一代、研发一代、储备一代。职工队伍在研发、加工、装配等流程，始终保持专注和坚持，我认为这是我们一直不断发展的秘诀。”马涛提到，东方红拖拉机的每一张图纸、每一个关键零部件、每一道核心工序，都由一拖人自己完成，具有完全自主知识产权。

农机装备补短板，洛阳正在突破

如今，作为国家拖拉机产业链“链主”单位，中国一拖形成“龙头企业引领、中小企业协作”的创新发展格局。

2004年，张长献从中国一拖辞职，创办了洛阳辰汉农业装备科技股份有限公司(以下简称“辰汉科技”)，最初的业务是为农机及工程机械企业提供配套零部件。2008年，辰汉科技开始进行甘蔗全程机械化装备的研发与制造。

“我们当时去调研，发现甘蔗收获机做的人很少，一些企业技术也不是很成熟，很多大型的机械其实并不适合两广地区的地形地貌。”辰汉科技副总经理常军应告诉顶端新闻·河南商报记者，当时看到了甘蔗收获机这种垂直领域农机的市场需求，决定开始研发。

可没想到，这项“甜蜜事业”一干就是八年。2015年，辰汉科技成功研制出首款4GQ-130甘蔗收获机，这也是国内率先取得重大技术突破、成功投放市场、拥有完全知识产权的甘蔗收割机械化高新技术产品。具备产品适应性、稳定性以及性价比三个特点的甘蔗收获机在推广应用后，辰汉科技的产品迎来了爆发期。

在此之后，辰汉科技一直专注于甘蔗农机的全产业链研发，自卸式运蔗车、甘蔗田间收集搬运机都成为他们的产品。据常军应估算，辰汉科技的核心产品甘蔗收获机国内市场占有率达到了50%左右。

2018年，辰汉科技凭借4GQ-130型切段式甘蔗联合收割机荣获“2018年中国农业机械科学技术奖一等奖”。在2024年的创新规划上，从季度目标到优化轮次，从问题解决方案到最终定型，辰汉科技的规划依旧明确和详细。

对于辰汉科技来说，创新的味道是“甘蔗味儿”的。在洛阳，农机装备创新的味道还有很多。

据了解，洛阳现代农机装备集群大力实施农机行业“卡脖子”技术攻关行动，东方红重型动力换挡拖拉机打破国外垄断、无级变速拖拉机填补国内技术空白，累计承担国家级研发项目20多项，攻克“卡脖子”关键技术50多项。集群拥有全国拖拉机标准化技术委员会，目前已累计制定国际、国家标准60多项，授权专利2000多项。

农机装备补短板，洛阳正加力推进。

科研加持成为崛起“密码”

一项项关键技术，一次次科研突破……农机装备的创新，离不开洛阳本身积攒的科研实力。

作为我国农机行业唯一的国家级制造业创新中心，位于洛阳市伊滨区的国家农机装备创新中心是农机装备产业的“智慧大脑”。

国家农机装备创新中心总经理助理李保忠介绍，国家农机装备创新中心主要对装备、数据积累、平台体系建设等三个方面进行研发和突破，在农机装备专题研究、关键技术攻关及产业升级等关键领域建言献策。

以国家农机装备创新中心发布的粮损测试验证平台为例，它成功踏出了我国粮损检测迈向机械化、自动化的关键一步，填补了此前国内在此领域的空白。

这一平台主要涵盖自动接料装置、前置装置以及再脱粒装置三个重要组成部分，其精妙之处在于，它能够让收割机排出物的收集、分类、喂入、清选、分离、脱粒直至称重等一系列流程全部实现机械化操作，并且粮食损失数据还能以无线的方式即时回传，为收获机在作业过程中精准测定与分析粮食损失情况提供支持。

值得一提的是，该平台的检测范畴极为广泛，小麦、大豆、玉米、水稻等多种我国主要粮食作物的收获机械统统囊括在内。

科研加持无疑是集群脱颖而出的“密码”。不只是国家农机装备创新中心，洛阳现代农机装备集群拥有智能农业动力装备全国重点实验室等省级以上创新平台30多家。

产业协同共生，洛阳的千亿目标

如今的产业集群，形成以中国一拖为龙头、产业链上下联动发展的格局。整机生产优势不仅吸引着上下游配套企业纷至沓来，同时也形成了紧密协作的产业生态。

洛阳东方众成离合器有限公司(以下简称“东方众成”)常务副总经理李晓辉提到，由于地形地貌、操作条件等因素影响，需要农机装备有更高的实用性和可靠性，对于零部件产品的性能和寿命就要有所提升。

“2010年之前，很多大马力拖拉机离合器是依靠进口的。”李晓辉说，在农机装备领域，离合器作为大马力拖拉机的关键零部件之一，它的性能突破一定程度上决定着农机产业的发展。

面对这一困境，洛阳充分发挥其农机产业集群协同创新的优势，中国一拖与东方众成成立联合技术攻关组。历经两年的时间，成功发明出拥有自主知识产权的离合器，实现了关键技术的国产化突破。

产业的协同共生，才能营造良好的产业生态。站在新起点，洛阳现代农机装备集群有了新的目标。

据报道，洛阳现代农机装备集群将高效整合省内资源，力争2030年产业规模超1500亿元，带动超700家企业集聚，争创国际一流农机装备产业集群。

蓝图已绘的洛阳现代农机装备集群，正在朝着国际一流全速进发。(顶端新闻·河南商报记者 金艾琳/文 受访者供图)①