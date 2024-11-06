最高气温将升至29℃！洛阳最新天气预报来了

今天，天气晴好，风力较大，花朵随风摇曳，春光格外灿烂。 今天，天气晴好，风力较大，花朵随风摇曳，春光格外灿烂。 洛阳市气象台17日15时4分发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现4到5级西北风，阵风7到8级，请注意防范。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市天气晴好，气温回升。受多股冷空气影响，多大风天气。 具体预报如下： 今天夜里：晴天。 18日(周二)：晴天，西北风4级左右，气温5℃～15℃。 19日(周三)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温3℃～19℃。 20日(周四)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温6℃～21℃。 21日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温7℃～22℃。 22日(周六)：晴天到多云，西北风3级～4级，气温9℃～23℃。 23日(周日)：晴天间多云，气温11℃～26℃。 24日(周一)：晴天间多云，气温12℃～29℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）