2024年度河南省十大考古新发现揭晓 洛阳3处遗址入选

近日，“2024年度河南省十大考古新发现”揭晓，位于洛阳市的三处遗址——偃师古城村二里头文化遗址、洛阳东周王城七里河官营手工业作坊遗址、洛阳白草坡东汉陵园遗址入选。

近日，“2024年度河南省十大考古新发现”揭晓，位于洛阳市的三处遗址——偃师古城村二里头文化遗址、洛阳东周王城七里河官营手工业作坊遗址、洛阳白草坡东汉陵园遗址入选。

偃师古城村二里头文化遗址位于偃师区首阳山街道古城村，与二里头遗址隔洛河相望，直线距离约1.6千米。2021年至2024年，市考古研究院联合中国社会科学院考古研究所在此开展考古发掘，主要收获为二里头文化时期的三条壕沟(G1、G2、G3)和夯土墙基。它们为探索二里头遗址的范围、规模等提供了新的研究材料，使二里头遗址作为早期国家的都城要素更加完备。未来其作为二里头遗址外围的确认，将作为早期王朝国家都邑提供更为坚实的支撑。古城村遗址的考古工作将为下一步探索二里头遗址的城市布局、功能分区提供了重要线索，也为二里头遗址保护、展示与利用提供科学的依据。

洛阳东周王城七里河官营手工业作坊遗址位于涧西区黄河路以东、大明渠以南、涧河街以西，地处洛阳东周王城遗址内的中部偏西，西距东周王城西城墙约100米。去年，市考古研究院在此清理出大型建筑基址、半地穴式房址、烧窑、井、灰坑、沟等遗存，出土有丰富的铸铜陶范、熔炉残块、“蔺”字圆足布币陶范、戳印“公”字的陶量、生活器具、瓦当等遗物，推测为一处东周时期的官方手工业作坊遗址，为研究东周王城的城市规划建设、手工业制作流程、钱币的铸造管理等提供了极为珍贵的考古资料。

洛阳白草坡东汉陵园遗址位于伊滨区庞村镇白草坡村，属东汉洛南陵区核心区域，总面积约85万平方米。结合文献记载与布局特征，学界推测该陵园为东汉桓帝刘志的宣陵。2017年至今，市考古研究院在此进行了持续发掘，确认陵园内有5组相对独立的陵寝建筑，推测分别对应文献中记载的石殿、钟虡、寝殿、园省和园寺吏舍。通过白草坡东汉陵园近年来的考古工作，陵园构成要素和布局模式更加清晰，首次发现秦汉时期的钟虡遗址，在钟虡柱础石上发现“元嘉二年”(东汉桓帝年号)题记，结合其他资料初步判断白草坡陵园为东汉桓帝宣陵，这也是首次通过考古发掘工作确认东汉帝陵陵主归属，学术意义重大。

同时入选“2024年度河南省十大考古新发现”的还有汝州温泉旧石器时代遗址、灵宝北阳平仰韶文化遗址、郑州商城遗址书院街北片区、郑州岗崔商代遗址、安阳殷墟商代晚期干道和王陵区祭祀遗存及老六庄族邑遗址、西平丁寨商周之际墓地、北宋东京城景龙门遗址。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)