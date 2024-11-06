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关于这一国家重大战略 洛阳市纪委监委将深化专项监督
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 19:26
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　　黄河干流在洛阳境内全长96公里，流域总面积1.25万平方公里、占市域面积81.8%，洛阳是我省黄河唯一穿城而过的重要节点城市。近日，洛阳市纪委监委印发《洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展专项监督工作方案》(以下简称《方案》)，推动黄河流域生态保护和高质量发展政治监督具体化、精准化、常态化，确保黄河战略部署在洛阳落地落实落细。

　　根据《方案》，洛阳市各级纪检监察机关要立足职责职能，围绕市委市政府中心工作，强化政治监督，深化专项监督，推动系统施治，以有力有效监督把洛阳打造成黄河安澜和流域生态保护治理示范区、水资源节约集约利用样板区、黄河流域高质量发展引领区、黄河文化保护传承弘扬核心承载区，助推洛阳市黄河流域生态保护和高质量发展走深走实。

　　聚焦监督重点 扛牢政治责任

　　明确监督重点。《方案》提出，要围绕危害黄河长治久安问题、影响生态修复问题、水资源节约集约利用、环境污染系统治理、创新转型高质量发展、增进民生福祉、保护传承黄河文化、贯彻落实各级决策部署等八个方面监督重点，严查深挖各类不作为、乱作为及腐败和作风问题，推动黄河流域生态保护和高质量发展政治监督具体化、精准化、常态化。

　　细化责任分工。结合监督重点，《方案》细化了牵头单位及责任单位责任分工，还明确了黄河流域生态保护和高质量发展规划重大项目(工程)清单，涉及黄河安澜工程、生态修复保护工程、水资源优化配置工程、环境污染治理工程、创新能力提升工程、黄河文化保护传承弘扬重大工程等六类。

　　做实做细政治监督。把推进黄河流域生态保护和高质量发展作为加强对“一把手”和领导班子监督的重要内容，督促各地党委政府和相关职能部门主动融入全局，切实履行主体责任，坚决贯彻党中央决策部署，扎实推进重点任务落实，推动重大改革事项落地，持续完善黄河流域生态大保护大协同格局。

　　紧盯专项监督 护航发展提质

　　为推动专项监督走深走实，洛阳市各级纪检监察机关紧盯黄河流域生态保护和高质量发展的“小切口”，把专项监督与集中整治群众身边不正之风和腐败问题、落实整治形式主义为基层减负、全市“大攻坚、见实效、建新功”行动等重点工作相结合，同步开展“跨河”高质量发展、产业发展、水生态环境保护治理专项监督。

　　围绕“跨河”高质量发展主线，以生态环境保护、项目高效推进、文旅融合发展、突出问题整治为监督重点，推动相关地方单位抢抓黄河战略机遇，进一步整合黄河资源，拉大城市框架，拓展城市空间，共同谱写洛阳城市发展和生态保护新篇章、开创洛阳黄河流域生态保护和高质量发展新局面。

　　围绕产业转型创新发展，督促各级各部门认真落实产业发展政策措施，确保中州时代新能源电池产业基地三期、现代农机装备产业集群等一批重大项目顺利实施，确保产业项目高效推进，产业资金安全使用，产业发展环境持续优化。

　　围绕水生态环境保护治理，监督推动各地各部门严格落实中央、省市出台的环保政策，结合巡视巡察、中央环保督察、审计移交问题整改落实情况，严肃查处水生态环境保护治理方面监管失职及背后的不正之风和腐败问题。

　　深化标本兼治 激励担当作为

　　“做深做实‘后半篇文章’，关键是要形成发现问题、执纪执法、追责问效的监督闭环。”洛阳市纪委监委有关负责人表示，专项监督将以发现问题为导向，以标本兼治为目的，实现办案、整改、治理一体推进，切实促进监督优势更好转化为治理效能，以高质量纪检监察工作为实施黄河重大国家战略清障护航。

　　洛阳市各级纪检监察机关将聚焦典型案件推进以案促改，通过精准制发纪检监察建议书、以案促改提醒函，分领域、分层次精准开展警示教育活动，督促案发单位深入剖析案件背后的深层次原因，健全权力运行制约机制，推动形成“查处一案、警示一片、治理一域”的综合效应。

　　坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，在严肃执纪执法的同时，严格落实“三个区分开来”，对依法履行职责并及时查处仍不能避免对生态环境造成损害的，依纪依法从轻、减轻或免于追责问责。严查黄河流域生态保护和高质量发展中诬告错告行为，主动为受到诬告错告的党员干部澄清正名，切实为担当者担当、为负责者负责、为干事者撑腰。

　　洛阳市各级纪检监察机关将立足职能职责，加强组织领导、督导指导和统筹调度，强化联动监督，贯通协同主体责任、监管责任、监督责任，推动形成共同抓好大保护、协同推进大治理的工作格局，用好定期会商解决、线索办理反馈、联合监督检查、监督办案贯通、总结报告调度、监督成效评价等六项工作机制，以有力有效监督守护黄河安澜、构筑生态屏障，让黄河成为造福人民的幸福河。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 金登峰 王克帮）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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