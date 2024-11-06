抢抓风口做大做强主导产业 加快推动县域经济高质量发展

昨日，市委常委、常务副市长潘开名深入汝阳县部分重点企业，调研产业发展等工作。 昨日，市委常委、常务副市长潘开名深入汝阳县部分重点企业，调研产业发展等工作。 潘开名先后走进中建材新能源、鸿路钢构、汝阳杜康、耀华玻璃等企业生产一线，详细了解企业生产经营、技术研发、项目建设、产业布局等情况，并与企业负责人深入交流，协调解决企业遇到的难点堵点问题。 潘开名指出，产业发展是县域经济发展的关键。要立足产业基础优势，抢抓风口发展机遇，围绕新材料、康养文旅、杜康白酒三大主导产业，持续优化产业结构、增强产业韧劲、提高产业竞争力，加快推动县域经济高质量发展。企业要坚持以科技创新引领产业升级，瞄准高端化、智能化、绿色化方向，深入挖掘市场需求，持续优化产品结构，加大新产品研发力度，不断提升企业核心竞争力。各级各相关部门要强化服务意识，围绕企业需求完善政策供给、搭建沟通桥梁、协调解决问题，为企业发展保驾护航。 潘开名还到杜康玄武庄温泉调研康养文旅产业发展情况，强调要充分发挥温泉地热等资源优势，突出“康养+民宿”特色，进一步完善康养旅游设施、丰富康养旅游产品、繁荣康养旅游文化、提升康养旅游服务水平，探索文商旅融合新模式。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)