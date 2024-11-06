洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

事业编！瀍河区招聘教师29名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 瀍河区政府 2025.03.17 22:32
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　今日，瀍河区政府官网发布《2025年洛阳市瀍河回族区直接招聘教师公告》称，将使用事业编制为区属中小学及幼儿园直接招聘教师29名。

　　招录范围和对象

　　1.北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、北京理工大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、厦门大学、兰州大学、中山大学、华南理工大学、中南大学、湖南大学、国防科技大学、吉林大学、东南大学、大连理工大学、东北大学、山东大学、中国海洋大学、西北工业大学、西北农林科技大学、同济大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、北京师范大学、华东师范大学及郑州大学40所院校2025届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　2.东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学7所院校2025届普通高等教育师范类本科生、硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　3.首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院、福建师范大学22所院校2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

　　4.将北京体育大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育大学、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

　　5.将中央音乐学院2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院、天津音乐学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

　　6.将北京外国语大学、上海外国语大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入英语教师招录范围。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    癫痫大发作急救与照护全流程指南
    癫痫大发作急救与照护全流程指南
    癫痫大发作急救与照护全流程指南
        癫痫大发作(全身性强直-阵挛发作)具有突发性强、症状剧烈等特点，掌握规范急救措施可有效降低继发伤害。作为...
  • ·心脏植入支架后为啥要长期服药？
  • ·小伙狂炫自助胃险些撑爆！医生提醒
  • ·一来例假就头痛怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 解锁洛阳牡丹的“长红密码”
  • 2025年河南省职工婚恋交友活动在...
  • 洛阳按照一楼一策发展思路 明确各...
  • 乡村游催生民宿热【组图】
  • 历史性突破！洛阳姑娘勇夺拳击世...
  • 优待证免费乘地铁 需激活后预存1...
  • 洛阳今日晴天间多云 最低气温1℃
  • 最高气温将升至29℃！洛阳最新天...
  • 洛阳“你点我检”将常态化运行 全...
  • 涧西区武汉路社区：社区“微基金...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    杏花盛开时

    隋唐园赏美景

    五龙沟杏花开

    遗憾
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605