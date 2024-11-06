事业编！瀍河区招聘教师29名

今日，瀍河区政府官网发布《2025年洛阳市瀍河回族区直接招聘教师公告》称，将使用事业编制为区属中小学及幼儿园直接招聘教师29名。

今日，瀍河区政府官网发布《2025年洛阳市瀍河回族区直接招聘教师公告》称，将使用事业编制为区属中小学及幼儿园直接招聘教师29名。

招录范围和对象

1.北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学、北京理工大学、武汉大学、华中科技大学、南开大学、天津大学、中国人民大学、北京航空航天大学、中国农业大学、中央民族大学、厦门大学、兰州大学、中山大学、华南理工大学、中南大学、湖南大学、国防科技大学、吉林大学、东南大学、大连理工大学、东北大学、山东大学、中国海洋大学、西北工业大学、西北农林科技大学、同济大学、四川大学、电子科技大学、重庆大学、北京师范大学、华东师范大学及郑州大学40所院校2025届普通高等教育本科及以上学历毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

2.东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学、西南大学、南京师范大学、湖南师范大学、华南师范大学7所院校2025届普通高等教育师范类本科生、硕士研究生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

3.首都师范大学、河南大学、天津师范大学、浙江师范大学、河南师范大学、山东师范大学、吉林师范大学、辽宁师范大学、重庆师范大学、四川师范大学、安徽师范大学、上海师范大学、江西师范大学、西北师范大学、云南师范大学、广西师范大学、河北师范大学、杭州师范大学、哈尔滨师范大学、江苏师范大学、洛阳师范学院、福建师范大学22所院校2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育师范类本科毕业生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)；

4.将北京体育大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海体育大学、成都体育学院、武汉体育学院、西安体育学院、山东体育学院、首都体育学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入体育教师招录范围；

5.将中央音乐学院2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及上海音乐学院、四川音乐学院、武汉音乐学院、沈阳音乐学院、西安音乐学院、天津音乐学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入音乐教师招录范围；

6.将北京外国语大学、上海外国语大学2025届普通高等教育本科及以上毕业生，以及天津外国语大学、大连外国语大学、四川外国语大学、西安外国语大学、浙江外国语学院2025届硕士研究生或在校期间获得过省级教育行政部门表彰的(三好学生、优秀班或团干部、优秀毕业生)2025届普通高等教育本科生(不含降低批次录取和二级学院的毕业生)纳入英语教师招录范围。