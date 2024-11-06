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十二届洛阳市委第九轮巡察完成进驻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 16:33
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　　根据洛阳市委关于巡察工作的统一部署，截至3月17日，十二届洛阳市委第九轮巡察完成进驻工作。7个巡察组将对市委统战部、市委社会工作部、市委编办、市委直属工委、市委老干部局、市机关事务管理局、市民宗局、伊滨区等8家单位党组织开展常规巡察，对伊滨区庞村镇、庞村镇东庞村开展提级巡察，对黄河流域生态保护和高质量发展、殡葬领域突出问题开展专项巡察。

　　被巡察单位分别召开巡察进驻动员会。洛阳市委巡察组各组长作动员讲话，对深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述，认真落实党中央和省委市委工作部署，扎实开展巡察工作提出要求。

　　洛阳市委巡察组各组长指出，要全面贯彻巡视工作方针，准确把握被巡察单位特点，聚焦被巡察党组织领导班子特别是“一把手”开展监督，重点查看党中央决策部署和省委市委工作要求在基层落实情况、整治群众身边不正之风和腐败问题情况、基层党组织和党员队伍建设情况、巡视巡察和审计等整改和成果运用情况，着力发现和推动解决突出问题。要认真落实市委“三个统一”要求，实事求是、依规依纪依法发现问题，强化立行立改、边巡边改，增强监督合力，严明纪律作风，坚决完成好巡察任务。

　　被巡察党组织主要负责人表示，将提高政治站位，主动配合巡察，自觉接受监督，坚持同题共答，认真抓好整改，以巡察为契机更好地履行职责使命，推动各项工作高质量发展。

　　据悉，7个洛阳市委巡察组将现场巡察50天左右。其间设立邮政信箱、值班手机、电子邮箱和“码上巡”，主要受理反映被巡察党组织领导班子及其成员，下一级党组织主要负责人和重点岗位人员的来信来电来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律等方面的举报和反映。巡察组受理信访时间截止到2025年4月25日。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 李梦醒）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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