八大主题！今年牡丹文化节，洛阳将推出“博物馆奇妙游”系列活动

洛报融媒记者17日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳将推出“博物馆奇妙游”系列活动，通过特色展览、夜游项目、实景演绎、非遗市集等八大类百余项活动，全方位展现千年古都的文化魅力。

洛报融媒记者17日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳将推出“博物馆奇妙游”系列活动，通过特色展览、夜游项目、实景演绎、非遗市集等八大类百余项活动，全方位展现千年古都的文化魅力。

特色展览

芳华同春——洛阳女画家牡丹画邀请展

时间：牡丹文化节期间

地点：二里头夏都遗址博物馆

内容：以牡丹画为主题，展现牡丹文化底蕴，画家现场作画互动。

多彩草原——呼伦贝尔民俗文物展

时间：牡丹文化节期间

地点：洛阳民俗博物馆

内容：展示以蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族为主的呼伦贝尔民俗文化。

锦绣华冠——中国三大名锦文化展

时间：3月6日至6月8日

地点：隋唐大运河文化博物馆

内容：展出蜀锦、宋锦、云锦等70余件珍贵文物，解读丝绸工艺历史。

曌耀千秋时裳璀璨展览

时间：牡丹文化节期间

地点：定鼎门二楼展厅

内容：以武则天生平为线索，重现大唐盛世与华夏衣冠魅力。

我们有画说——青少年画展

时间：4月15日-5月15日

地点：河南古代壁画馆(洛阳古墓博物馆)

内容：青少年通过艺术创作展现古墓丹青艺术之美。