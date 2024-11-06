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八大主题！今年牡丹文化节，洛阳将推出“博物馆奇妙游”系列活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.17 22:32
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　　洛报融媒记者17日从洛阳市文物局获悉，第42届中国洛阳牡丹文化节期间，洛阳将推出“博物馆奇妙游”系列活动，通过特色展览、夜游项目、实景演绎、非遗市集等八大类百余项活动，全方位展现千年古都的文化魅力。

　　特色展览

　　芳华同春——洛阳女画家牡丹画邀请展

　　时间：牡丹文化节期间

　　地点：二里头夏都遗址博物馆

　　内容：以牡丹画为主题，展现牡丹文化底蕴，画家现场作画互动。

　　多彩草原——呼伦贝尔民俗文物展

　　时间：牡丹文化节期间

　　地点：洛阳民俗博物馆

　　内容：展示以蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族为主的呼伦贝尔民俗文化。

　　锦绣华冠——中国三大名锦文化展

　　时间：3月6日至6月8日

　　地点：隋唐大运河文化博物馆

　　内容：展出蜀锦、宋锦、云锦等70余件珍贵文物，解读丝绸工艺历史。

　　曌耀千秋时裳璀璨展览

　　时间：牡丹文化节期间

　　地点：定鼎门二楼展厅

　　内容：以武则天生平为线索，重现大唐盛世与华夏衣冠魅力。

　　我们有画说——青少年画展

　　时间：4月15日-5月15日

　　地点：河南古代壁画馆(洛阳古墓博物馆)

　　内容：青少年通过艺术创作展现古墓丹青艺术之美。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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