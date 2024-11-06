挂牌“上网”、动态管理！洛阳市人大常委会监督推动古树名木智慧化保护

在洛阳市嵩县白河镇，有一片挺立千年的银杏林，是见证当地历史变迁的“绿色遗产”。

在洛阳市嵩县白河镇，有一片挺立千年的银杏林，是见证当地历史变迁的“绿色遗产”。

“这些树都是我们村的‘摇钱树’，每年不少游客都是为了它们而来！”17日，白河镇党委书记李琼岩抚着树干，满脸自豪地介绍，围绕云岩寺方圆5平方公里范围内，现存500年以上树龄的古银杏树共355株，其中最“年长”的银杏树树龄已超2400年，更有珍贵品种雌雄同株银杏、黑银杏等。近年来，依托古树资源，当地发展起乡村旅游，带动村民收入翻了一番。

古树名木是城市发展的见证者，是“活化石”，对经济社会发展起着不可替代的作用。作为历史文化名城和生态资源大市，洛阳市登记建档古树群235个、古树名木约89089株，古树名木数量全省排名第一、占全省总数的近三分之一。

然而，随着城市发展进步，古树生长空间被压缩，工程建设、病虫害等为古树的留存带来挑战。

“散生古树普遍存在缺乏养护的问题，亟待得到更好养护。”洛阳市人大常委会农工委主任杨光灿说，保护古树就是保护城市的历史和文化，必须用法治手段筑牢保护屏障。

去年4月，洛阳市人大常委会聚焦保护绿色瑰宝，发挥人大职能作用，开展《洛阳市古树名木保护条例》市县乡联动执法检查。常委会领导分组带领人大代表和机关干部深入街头巷尾、深山密林检查古树名木生长状况、保护措施，累计检查古树名木4093棵，发现问题古树581棵，死亡72棵，救治复壮304棵，并提出精准保护意见建议。

针对嵩县白河镇土壤板结、病虫害侵袭等问题，检查组建议引入科技手段，对古树实时监控、动态管理，提升古树保护智慧化水平。

“去年秋季根系CT扫描显示3条主根出现空洞，我们采用生物聚合物填充技术，现在新生须根已超过2万条。”在五马寺村的一棵千年银杏树下，嵩县林业局工作人员刘继红轻点平板电脑，很快调出该棵银杏树的档案，详细记录着树种、树龄、文化典故等数据。

这些数据都凝成了一张张专属二维码，成了古树们的“身份证”。游客只需扫描二维码，便可了解古树的“前世今生”。

此外，洛阳还对古树名木采用GPS定位，统一进行挂牌保护，信息全部录入“国家古树名木信息管理系统”，实现实时更新、动态管理。

一株古树，几多春秋。汝阳县蔡店乡杜康村树龄2800年以上的空桑酒树、新安县五头镇的千年樱桃“皇封树”、洛宁县故县镇的千年姊妹银杏，在春风吹拂下正焕发着勃勃生机，也吸引着不少游客前往参观游玩。

“以前村里穷，年轻人都往外跑。现在家门口就能吃上‘旅游饭’，年轻人也愿意回乡发展，一起建设美丽乡村！”汝阳县人大常委会办公室主任滕治国笑着说，古树激活了乡村经济，也激荡起乡村青春活力。

“守护古树，就是守护幸福。”洛阳市人大常委会相关负责同志表示，将继续坚持问题导向、效果导向，用一张张监督清单汇聚起古树名木保护实效，让“绿色遗产”在河洛大地持续焕发蓬勃生机。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 李现森)