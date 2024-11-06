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新安县宇鸾蛋鸡养殖项目：百万蛋鸡“孵”化亿元产业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.18 08:22
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　　查资料、问专家、算效益……

　　开春，田野的麦苗还在勃发，新安县铁门镇陈村村民张小坡已经开始为下茬农耕选种。在村子里包了40亩地的他，准备麦收后种下饲料玉米。

　　“120万只蛋鸡养殖项目落地，预计带动周边5万亩饲料玉米种植需求，我还愁没销路吗？”张小坡信心满满，暗自下了决心。

　　在与陈村相邻的高庄村，宇鸾百万只蛋鸡生态循环农业项目3栋厂房钢构屹立，雏形已现。“一天一个样”的项目进度，便是张小坡心中最大的底气。

　　眼下，作为豫西地区规模较大的蛋鸡养殖项目，宇鸾蛋鸡养殖项目的意义不止于蛋鸡养殖销售本身，还通过与当地农户利益深度捆绑，创造“一鱼多吃”的综合效益。

　　走进安装完毕的4号蛋鸡养殖鸡舍，人们仿佛进入“网格森林”。抬头，高9米，相当于3层楼；远眺，长115米，从一端走到另一端需要2分多钟！

　　“一栋大鸡舍，15万只蛋鸡住着上下铺，上料、通风、光照、喂食、分拣等环节全部实现自动化控制，‘宿管员’却只有一人。”说起工艺之先进，项目负责人周文杰打开话匣。

　　这一总投资额约2亿元的“巨无霸”蛋鸡养殖项目，计划建设现代化标准鸡舍和厂房共计15栋，建筑面积约4万平方米。项目蛋鸡存栏120万只，年产优质新鲜鸡蛋2.5万吨，目标市场为河南、北京、上海、香港等地，投产后年产值可达2亿元！

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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